Экономика
ИнтерфаксТоп-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года
Топ-менеджеры "Яндекса" решили сократить себе зарплаты до конца 2020 года, сообщил в ходе телеконференции операционный и финансовый директор группы Грег Абовский. Они также отказались от бонусов. Насколько сократятся зарплаты, он не уточнил.
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Футбол
Сербский тренер заменит Сёмина в «Локомотиве»
Известный сербский специалист Марко Николич заменит Юрия Сёмина на посту главного тренера московского «Локомотива».
Свободная Пресса вчера в 06:57
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 17:11
Политика
В МИД Украины назвали дату видеоконференции «нормандской четверки»
Глава МИД Украины выразил благодарность министрам иностранных дел Германии, Франции и России за их согласие принять участие в видеоконференции.
РЕН ТВ 03:26
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к паводкам и пожарам
Президент России Владимир Путин заявил на совещании с губернаторами по ситуации с паводками и лесными пожарами, что в каждом регионе должна быть обеспечена стопроцентная готовность к любому бедствию, несмотря на все ограничения связанные с пандемией коронавируса.
Дождь 06:48
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Политика
Москва отреагировала на заявление Хафтара о переходе власти в Ливии
В Москве удивлены заявлениями главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о переходе власти в Ливии и настаивают на том, что военного решения конфликта нет, заявил источник в МИД России.
Взгляд.ру 02:32
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Транспорт
В Москве выписан первый штраф за езду без пропуска
Эхо Москвы 06:02
Футбол
Глава медкомитета ФИФА призвал не возобновлять текущий сезон
Глава медкомитета ФИФА Мишель д'Уг не считает необходимым возобновлять прерванный из-за вспышки коронавируса текущий сезон, информирует The Telegraph.
ProstoProSport 14:15
Происшествия
У пострадавшего при взрыве в Волгограде нашли боеприпасы в гараже
Пострадавший от взрыва гранаты в Волгограде мог сам подорваться из-за неосторожного обращения с боеприпасами, у него в гараже обнаружены патроны различного калибра неизвестного происхождения, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
РИА Новости 02:25
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Общество
В Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход «Армения»
В Черном море обнаружен теплоход «Армения», который был затоплен немецкой авиацией в 1941 году, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).
Rambler News Service вчера в 08:10
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Здоровье
Врачи обнаружили новые симптомы коронавируса
По словам президента Британского ринологического общества Клэр Хопкинс, потеря вкуса и обоняния являются наиболее верными ранними симптомами коронавируса.
Кубанские новости 00:52
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Политика
Хиллари Клинтон объявила о поддержке Джо Байдена
Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.
Коммерсантъ 16:46
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Энергетика
Путин рассмотрит вопрос о поддержке нефтяников
В ближайшее время президент Владимир Путин проведет совещание, на котором будет рассматриваться поддержка нефтегазовых компаний, рассказал помощник руководителя администрации президента Кирилл Молодцов на онлайн-конференции Тюменского нефтегазового форума, сообщает «Интерфакс».
РБК 15:18
Политика
Путин напомнил пример Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
В контексте пандемии коронавируса COVID-19 часто предлагается думать, прежде всего, о спасении экономики, о материальном благополучии, но для россиян этот выбор неприемлемым.
Evo-rus.com 15:42
Авто
Банки и дилеры продают автомобили дистанционно
Банки и дилеры продают автомобили дистанционно Выдача автокредитов с введением карантинных мер резко сократилась, но не исчезла совсем.
Коммерсантъ 14:41
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
Происшествия
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
Космос
Космические биологи: кто разгадает все тайны Марса
Популярная механика 26 апреля в 07:17