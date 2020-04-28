Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТоп-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года

Топ-менеджеры "Яндекса" решили сократить себе зарплаты до конца 2020 года, сообщил в ходе телеконференции операционный и финансовый директор группы Грег Абовский. Они также отказались от бонусов. Насколько сократятся зарплаты, он не уточнил.
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Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты

Коммерсантъ10:39

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

РБК10:20

«Яндекс» отказался от выплаты премий топ-менеджменту

Rambler News Service08:52

Топ-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года

Интерфакс09:00

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от премий и сократили свои зарплаты до конца года

ТАСС08:53

Руководству «Яндекса» сократили зарплаты на время коронавируса

Взгляд.ру09:47

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от бонусов и части зарплаты

Ведомости08:43
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Футбол

Сербский тренер заменит Сёмина в «Локомотиве»

Известный сербский специалист Марко Николич заменит Юрия Сёмина на посту главного тренера московского «Локомотива».
Свободная Пресса вчера в 06:57
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Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 17:11
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Политика

В МИД Украины назвали дату видеоконференции «нормандской четверки»

Глава МИД Украины выразил благодарность министрам иностранных дел Германии, Франции и России за их согласие принять участие в видеоконференции.
РЕН ТВ 03:26
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
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Общество

В Москве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском 13:02
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к паводкам и пожарам

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с губернаторами по ситуации с паводками и лесными пожарами, что в каждом регионе должна быть обеспечена стопроцентная готовность к любому бедствию, несмотря на все ограничения связанные с пандемией коронавируса.
Дождь 06:48
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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Политика

Москва отреагировала на заявление Хафтара о переходе власти в Ливии

В Москве удивлены заявлениями главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о переходе власти в Ливии и настаивают на том, что военного решения конфликта нет, заявил источник в МИД России.
Взгляд.ру 02:32
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
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Транспорт

В Москве выписан первый штраф за езду без пропуска

Эхо Москвы 06:02
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Футбол

Глава медкомитета ФИФА призвал не возобновлять текущий сезон

Глава медкомитета ФИФА Мишель д'Уг не считает необходимым возобновлять прерванный из-за вспышки коронавируса текущий сезон, информирует The Telegraph.
ProstoProSport 14:15
Происшествия

У пострадавшего при взрыве в Волгограде нашли боеприпасы в гараже

Пострадавший от взрыва гранаты в Волгограде мог сам подорваться из-за неосторожного обращения с боеприпасами, у него в гараже обнаружены патроны различного калибра неизвестного происхождения, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
РИА Новости 02:25
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости вчера в 15:13
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Наука

Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли

Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
2
Общество

В Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход «Армения»

В Черном море обнаружен теплоход «Армения», который был затоплен немецкой авиацией в 1941 году, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).
Rambler News Service вчера в 08:10
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
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Здоровье

Врачи обнаружили новые симптомы коронавируса

По словам президента Британского ринологического общества Клэр Хопкинс, потеря вкуса и обоняния являются наиболее верными ранними симптомами коронавируса.
Кубанские новости 00:52
71
Экономика

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
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Политика

Хиллари Клинтон объявила о поддержке Джо Байдена

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке бывшего вице-президента Джозефа Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента.
Коммерсантъ 16:46
Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
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Энергетика

Путин рассмотрит вопрос о поддержке нефтяников

В ближайшее время президент Владимир Путин проведет совещание, на котором будет рассматриваться поддержка нефтегазовых компаний, рассказал помощник руководителя администрации президента Кирилл Молодцов на онлайн-конференции Тюменского нефтегазового форума, сообщает «Интерфакс».
РБК 15:18
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Политика

Путин напомнил пример Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу

В контексте пандемии коронавируса COVID-19 часто предлагается думать, прежде всего, о спасении экономики, о материальном благополучии, но для россиян этот выбор неприемлемым.
Evo-rus.com 15:42
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Авто

Банки и дилеры продают автомобили дистанционно

Банки и дилеры продают автомобили дистанционно Выдача автокредитов с введением карантинных мер резко сократилась, но не исчезла совсем.
Коммерсантъ 14:41
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Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
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Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
Происшествия

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
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Космос

Космические биологи: кто разгадает все тайны Марса

Популярная механика 26 апреля в 07:17
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