Топ-менеджеры "Яндекса" решили сократить себе зарплаты до конца 2020 года, сообщил в ходе телеконференции операционный и финансовый директор группы Грег Абовский. Они также отказались от бонусов. Насколько сократятся зарплаты, он не уточнил.

Топ-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года

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