Экономика
Евразия DailyТоп-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке
Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
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Происшествия
Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника
Политика
Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят
Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Происшествия
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
Авто
Опубликованы фото новой Skoda Octavia без камуфляжа
В интернете появились фотографии новой Skoda Octavia без камуфляжа в кузове лифтбек.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Авто
Начались продажи самой дорогой версии Chery Tiggo 4
Компания Chery объявила о старте продаж самой дорогой версии кроссовера Tiggo 4 в комплектации Cosmo.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в обороне
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия помогла КНР создать специальную систему, которая рассказывает о ракетном нападении.
Политика
Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Политика
Додон пообещал Путину на день рождения бочку своего вина
Президент Молдавии Игорь Додон собирается подарить Владимиру Путину на день рождения бочку вина собственного изготовления.
Фигурное катание
Медведева победила на Shanghai Trophy
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
Здоровье
Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак
В Британии мать шестимесячного сына внимательно рассматривала его фотографии и внезапно обратила внимание на белый отблеск в правом зрачке.
Общество
Роскачество обнаружило в лапше быстрого приготовления пестициды
Эксперты Роскачества провели исследования лапши быстрого приготовления, которая продается в российских магазинах.
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли два человека
Ранним утром в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида" в результате тройного столкновения - грузового автомобиля Renault Magnum, "Газели" и легкового авто Chevrolet Aveo - погибли два человека.
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Экономика
Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ и связь на кассах магазинов
Стартовал проект Сбербанка по приему на кассах магазинов платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь.
Общество
Минкомсвязь предложила субсидировать развлекательные телеканалы
Развлекательным телеканалам, входящим в состав второго мультиплекса, дадут субсидии из федерального бюджета, чтобы они не прекращали вещание в небольших населенных пунктах.
Политика
Путин поручил временно разместить депутатов Госдумы в Доме союзов
Авто
Isuzu анонсировала новый пикап D-Max
Известно, что третья генерация Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а дизайн экстерьера внешность, судя по тизеру, будет выполнен в том же ключе, что у прежней модели.
Футбол
Агент Жамалетдинова прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в ЦСКА
Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, прокомментировал информацию о возможном возвращении 22-летнего игрока в ЦСКА, которому принадлежат права на него.