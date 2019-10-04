Экономика

Евразия DailyЕвразия DailyТоп-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке

Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
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