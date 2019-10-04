Экономика

РБКРБКИностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»

В первый день ежегодного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке 3 октября участники панельной дискуссии обсудили тезис, что Россия считается «тихой гаванью» для финансовых инвесторов, несмотря на низкие темпы роста экономики и слабость институтов.
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Россию признали «тихой гаванью» для дельцов

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Олег Сухарев (Москва): Россия действительно готова к новой спекулятивной игре

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Иностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»

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Газета.Ru 08:20
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Женщины-астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр могут войти в историю освоения космического пространства.
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На самый мощный неядерный авиационный боеприпас США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, также известный как «мать всех бомб», в России ответили издевательским образом, создав авиабомбу АВБПМ, мощность которой вчетверо выше, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu.
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Владельцы iPhone с iOS 13 не могут написать фразу Hot Chocolate

Режим быстрого набора текста при помощи свайпов, появившийся в одном из последних обновлений iOS 13, не позволяет написать слова Hot Chocolate.
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Космос

«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»

Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Политика

Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога

Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
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Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

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Ученые нашли замену зубным имплантам

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В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019

В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
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Российскую журналистку задержали в Иране

Lenta.ru 04:00
Происшествия

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

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В Забайкалье задержали самолет с браконьерским уловом

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Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн

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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»

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Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России

Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
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Российские регбисты проиграли ирландцам на Кубке мира

Российская команда по итогам трех матчей не смогла набрать очки и потеряла шансы на выход в плей-офф, заняв пятое место в группе А. Кубок мира проходит раз в четыре года с 1987 года.
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Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
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На самом мощном в мире атомном ледоколе запустили реакторы

Газета.Ru 09:00
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Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
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Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
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Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
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