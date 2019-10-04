Экономика
РБКИностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»
В первый день ежегодного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке 3 октября участники панельной дискуссии обсудили тезис, что Россия считается «тихой гаванью» для финансовых инвесторов, несмотря на низкие темпы роста экономики и слабость институтов.
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Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
Армия и оружие
Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.
Шоу-бизнес
Гендиректор Black Star Пашу: «С Тимати часто конфликтуем»
36-летний Павел Курьянов, которого друзья и близкие называют просто Пашу, вот уже много лет возглавляет продюсерский центр Black Star.
Волейбол
Мужская сборная России по волейболу на Кубке мира уступила Австралии
Космос
Анонсирован первый выход в открытый космос сразу двух женщин
Женщины-астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр могут войти в историю освоения космического пространства.
Армия и оружие
СМИ Китая: Россия издевательски ответила на «мать всех бомб», созданную США
На самый мощный неядерный авиационный боеприпас США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, также известный как «мать всех бомб», в России ответили издевательским образом, создав авиабомбу АВБПМ, мощность которой вчетверо выше, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu.
Политика
Зеленский заявил, что для белорусов Украина ближе, чем Россия
Здоровье
В Думу внесли законопроект об отказе в соцобслуживании на дому
Социальным работникам предложили разрешить отказывать в соцуслугах на дому людям с опасными формами заболеваний: туберкулёзом, инфекциями, психическими расстройствами.
Гаджеты
Владельцы iPhone с iOS 13 не могут написать фразу Hot Chocolate
Режим быстрого набора текста при помощи свайпов, появившийся в одном из последних обновлений iOS 13, не позволяет написать слова Hot Chocolate.
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Политика
Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога
Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
Политика
Российскую журналистку задержали в Иране
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
Политика
Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Футбол
Российские регбисты проиграли ирландцам на Кубке мира
Российская команда по итогам трех матчей не смогла набрать очки и потеряла шансы на выход в плей-офф, заняв пятое место в группе А. Кубок мира проходит раз в четыре года с 1987 года.
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
Армия и оружие
Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.