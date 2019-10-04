Экономика

Евразия DailyЕвразия DailyТоп-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке

Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
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Заграничные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»

ФедералПресс04:30

Россию признали «тихой гаванью» для дельцов

Lenta.ru04:27

Иностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»

РБК02:48

Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке

Евразия Daily04:01
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Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика

Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.
РБК вчера в 11:50
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Здоровье

Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
РИА Новости 02 октября в 09:45
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Политика

Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Гаджеты

Смартфон Realme X2 Pro оснастят процессором Snapdragon 855 Plus

Корпорация Realme готовит к выпуску новый смартфон. Модель X2 Pro оснастят процессором Snapdragon 855 Plus.
OAnews 01 октября в 06:53
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

Кремль прокомментировал заявление Киева о масштабном обмене

В Кремле в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко сообщили, что были бы рады обмену заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 05:22
Наука

В США обнаружили причину смерти от курения электронных сигарет

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в США 15 человек погибли в результате курения электронных сигарет.
REGNUM 02 октября в 23:49
Происшествия

В Иране задержана российская журналистка

Вести.Ru 05:01
Шоу-бизнес

Брежнева эмоционально опровергла слух о романе Меладзе с Эрикой Герцег

Вера Брежнева весьма эмоционально опровергла слух о романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег. Его сначала запустили жёлтые СМИ.
HotGeo 02 октября в 13:55
Шоу-бизнес

Волочкова нашла свои плюсы в осенних купаниях в ледяной купели

Балерина в очередной раз забралась в ледяную купель, где она, судя по всему, чуть ли не живет.
Телепрограмма вчера в 08:14
Общество

Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
BFM.ru 01:12
Армия и оружие

Индия призналась в уничтожении своего Ми-17 с военными

Вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение 27 февраля в округе Бадгам неподалеку от города Сринагар.
Lenta.ru 04:52
Политика

Борис Джонсон получил приглашение на парад Победы в Москве

Премьер Великобритании Борис Джонсон получил приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве.
РЕН ТВ 04:38
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Происшествия

В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10
Финансы

Акции «Газпрома» могут вырасти до 250-260 рублей

Российский рынок - на 70% экспортеры, глобально зависят от цен на ресурсы и курса рубля.
Finam.Ru вчера в 10:30
Политика

В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу

«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Финансы

После визита Зеленского и Гончарука в НБУ курс гривны резко упал

О визите главы Украины Владимира Зеленского вместе с премьер-министром страны Алексеем Гончаруком сообщил на своей странице в Facebook член Совета НБУ Василий Фурман.
Экономика сегодня 01 октября в 13:59
Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Общество

Актера Джеймса Франко обвинили в домогательствах студентки его школы

Студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили американского актера в сексуальных домогательствах, сообщает газета New York Times.
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия

Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице

Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Экономика

Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия выдаст более 1 трлн рублей ($15,5 млрд) международных займов в период с 2020 по 2022 годы.
Мойка78 вчера в 03:15
Культура

Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.
News.ru 02 октября в 23:12
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого

Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru вчера в 14:44
Политика

Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
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