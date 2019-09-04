Это 1967−1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал главные условия возможного перехода страны на рабочую четырехдневку. Этими условиями он резонно считает достижение более высокого уровня доходов населения и повышение производительности труда.

Экономика Две российские компании вошли в число богатейших в Европе В топ-10 вошли сразу две российские компании: «Газпром» занял в рейтинге седьмое место (21,1 миллиарда евро), а «Роснефть» — девятое (17,8 миллиарда евро).

Политика Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17 Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.

Общество Греф заявил о необходимости «убить» экзамены Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.

Здоровье Правительство Киргизии приняло план по повышению качества жизни пенсионеров План мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан на 2019−2025 годы приняло правительство Киргизии, сообщили 5 сентября в отделе информационного обеспечения аппарата правительства республики.

Общество Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.

Политика Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.

Космос Завершено испытание с космонавтами-близнецами Американские специалисты заявили о завершении эксперимента с космонавтами-близнецами.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается до минус двух градусов. На Таймыре дождь уже со снегом.

Технологии Минсвязи анонсировало появление еще десятка суперсервисов До конца 2019 года на портале госуслуг появится еще около десятка новых суперсервисов.

Политика Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Политика Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Шоу-бизнес Возлюбленная Алексея Учителя Юлия Пересильд празднует юбилей Возлюбленная Алексея Учителя Юлия Пересильд празднует юбилей Сегодня свой день рождения отмечает Юлия Пересильд.

Происшествия На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".

Общество Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.

Политика Власти Гонконга частично уступили протестующим Лам перечислила все пять требований протестующих, одним из которых является проведение независимого расследования действий полиции по подавлению демонстраций.

Политика Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Политика Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока Российский президент Владимир Путин отметил вклад Китая в экономическое развитие Дальнего Востока.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Политика Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.

Теннис Надаль обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, обыграв представителя Аргентины Диего Шварцмана.