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Газета.RuТопилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал главные условия возможного перехода страны на рабочую четырехдневку. Этими условиями он резонно считает достижение более высокого уровня доходов населения и повышение производительности труда.
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Это 1967−1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить.
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В Минтруде назвали «абстракцией» переход на четырехдневную рабочую неделю в России
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