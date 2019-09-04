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Это 1967−1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 16:41, Вашингтон
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