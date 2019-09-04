Это 1967−1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить.

Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин. Такую точку зрения он высказал в беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума. По словам министра, подобный переход возможен в долгосрочной перспективе.

Происшествия В Италии туристы из России скрутили уличного вора В городе Болонья, Италия, двое российских туристов задержали вора, пытавшегося украсть рюкзак у одной из их спутниц.

Политика США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.

Единоборства Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Авто Jeep готовит версию внедорожника Wrangler с дизельным мотором V6 Слухи о появлении американского внедорожника Jeep Wrangler с дизельным турбомотором под капотом, стали появляться еще в феврале 2013 года.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Армия и оружие В России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием Создан новый бронеавтомобиль для охраны и сопровождения колонн 12-го Главного управления Минобороны РФ, перевозящих ядерное оружие.

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.

Происшествия Ребёнок выжил после падения с 10 этажа в Подмосковье По данным ведомства, девочка находилась под присмотром бабушки, а оставшись в комнате одна, самостоятельно вышла на балкон, забралась на стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа.

Политика Грызлов объявил о появлении условий для разрешения кризиса в Донбассе Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.

Технологии Amazon тестирует систему оплаты товаров с помощью жестов Компания Amazon, которая владеет сетью супермаркетов Whole Foods, начала тестировать систему идентификации покупателей по размеру и форме рук, пишут «Ведомости».

Происшествия Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в КБР Съемочную площадку фильма "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли обстреляли в Кабардино-Балкарии.

Политика Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Шоу-бизнес Микки Рурк шокировал фанатов новым лицом после пластической операции Недавно Микки Рурк блестнул в телешоу новым лицом после очередной операции, причём в буквальном смысле.

Футбол Сборная России вылетела в Глазго на матч с Шотландией Сборная России вылетела в Глазго, где пройдет матч отборочного чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, информирует пресс-служба национальной команды.

Здоровье Продолжительность жизни россиян выросла В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.

Общество В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.

Политика Украинские фрукты и овощи перестали пускать в Европу Украина с 1 сентября лишилась возможности поставлять овощи и фрукты в страны Евросоюза.

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.

Происшествия Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25 Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.

Общество Мединский назвал убожеством ситуацию, когда взрослые читают комиксы На открытии Московской международной книжной ярмарки (ММКВЯ) министр культуры РФ Владимир Мединский высказал негативное отношение ко взрослым, читающим комиксы.

Шоу-бизнес Виторган поддержал Собчак после критики ее фильма Бывший муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган тоже прокомментировал пост телеведущей.

Наука Теплопроводность кристаллов и стекол объяснили единой теорией Физики разработали новый теоретический подход, который позволяет единообразно объяснить явление теплопроводности в кристаллах, поликристаллических твердых телах, сплавах и стеклах.