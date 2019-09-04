Экономика
Газета.RuТопилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал главные условия возможного перехода страны на рабочую четырехдневку. Этими условиями он резонно считает достижение более высокого уровня доходов населения и повышение производительности труда.
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Это 1967−1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить.
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Политика
Путин заявил о стабильности двусторонних отношений России и Японии
Россия приветствует диалог с Японией, это способствует развитию двусторонних отношений, завил президент РФ Владимир Путин на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика
Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle
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Известия вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки
Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Футбол
Форвард «Спартака» Понсе оформил хет-трик в составе сборной Аргентины
В составе аргентинцев играл нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе, который в этом матче оформил хет-трик.
Газета.Ru вчера в 23:35
Экономика
По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение.
REGNUM вчера в 23:52
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет все матчи НХЛ
«Яндекс» приобрел у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) эксклюзивные права на показ в России трех ближайших сезонов лиги — 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, сообщили «Ведомостям» в компании.
Ведомости вчера в 22:00
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Технологии
В сеть выложили базу данных почти полумиллиона пользователей Facebook
В Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключённой в апреле 2018 года.
Говорит Москва вчера в 23:49
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Ведомости вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перевозят вещи из квартиры певицы
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родственники начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Народные новости 00:18
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Общество
На Урале уволен хирург после жалобы на неадекватную зарплату
В Челябинской области уволили хирурга, который ранее заявил о массовом увольнении врачей из медсанчасти закрытого города Трехгорного по причине несоответствия зарплат и нагрузки, передает НТВ.
9111.ru вчера в 14:03
Общество
Британский политик уснул на заседании парламента и стал мемом
Телеканал 360° вчера в 21:07
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Игры
Valve изменит дизайн библиотеки Steam
Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
CyberSport.ru вчера в 14:23
Происшествия
В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
Российская газета вчера в 23:46
Происшествия
В Ленобласти при столкновении поезда с машиной погибли два человека
«Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом № 225 сообщением Мурманск – Адлер», – сообщили в ведомстве.
МИР 24 вчера в 11:51
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Политика
Пушков уличил власти Польши в рабской зависимости от США
Российский сенатор Алексей Пушков высказался об опубликованной в издании Polityka статье, в которой говорится о безоговорочном послушании властей Польши в отношении американской администрации.
ФАН вчера в 22:28
Шоу-бизнес
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Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Происшествия
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости 03 сентября в 20:40
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Наука
Ученые разработали новую вакцину против ВИЧ
Американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай заявили о создании новой вакцины против ВИЧ-инфекции.
UfaTime.ru 02 сентября в 03:12
Авто
Isuzu хочет организовать производство пикапов в РФ
Японский автоконцерн Isuzu хочет организовать производство своих пикапов в России после 2023 года.
Автоновости дня вчера в 01:50
Общество
В Дахау почтили память расстрелянных 75 лет назад советских солдат
На юге Германии в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Дахау состоялись траурные мероприятия в связи с 75-летием со дня расстрела 92 бойцов Красной армии.
RT на русском вчера в 13:09
Кино
Главные премьеры недели в России по версии «Газеты.Ru»
"Работа без авторства" (" Werk ohne Autor"); Флориан Хенкель фон Доннерсмарк Спустя год после мировой премьеры в России стартует показ немецкой картины "Работа без авторства".
Газета.Ru вчера в 09:35
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
P. S. Xiaomi оперативно представила сборку MIUI на базе Android 10 для версий Redmi K20 Pro и Redmi K20 в Китае и Индии.
MobiDevices 03 сентября в 14:24
Армия и оружие
Спутник зафиксировал развернутые С-400 в Турции
Ракеты базируются на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары. В компании заявили, что якобы радары С-400 развернуты и находятся в рабочем режиме.
РЕН ТВ вчера в 21:04