Политика
Газета.RuТопилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР). Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.
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Происшествия
Школы и детсады Екатеринбурга проверяют из-за сообщения о минировании
В Екатеринбурге организована проверка всех школ и детских садов в связи с поступившей информацией о минировании.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 62,05 рубля. Курс евро увеличился на 19 копеек и составил 68,78 рубля.
Общество
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
Политика
Владимир Путин прибыл в Израиль
Общество
Александр Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут остаться без охраны в Канаде
Инсайдер рассказал Daily Mail, что Меган Маркл в Канаде круглосуточно охраняют три британских телохранителя-полицейских и три канадских.
Экономика
«Новатэк» привлечет внешнее финансирование для «Арктик СПГ-2»
Глава «Новатэка» уточнил, что всего для «Арктик СПГ-2» планируется привлечь от 9 до 11 миллиардов долларов внешних инвестиций.
Футбол
Медведев и Семак обсудили трансфер Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина.
Происшествия
В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей
По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Политика
Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
Игры
Создатели Hellblade анонсировали игру Project: Mara
Студия Ninja Theory анонсировала Project: Mara, «экспериментальную игру и демонстрацию того, что может стать новым средством повествования», которое будет «реальным и обоснованным представлением ментального ужаса».
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Происшествия
У госпитализированных в Петербурге не нашли признаков коронавируса
Нет клинических и лабораторных признаков, которые позволили бы подозревать коронавирус.
Общество
Минтруд предложил вдвое сократить сроки перечисления маткапитала
Минтруд начал работу над реализацией предложения президента России Владимира Путина о введении материнского капитала на первого ребенка.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Политика
Пушков оценил шансы Украины вступить в ЕС вместо Великобритании
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности для Украины вступить в Европейский союз после выхода из него Великобритании.
Футбол
«Ювентус» разгромил «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала ее квартиру
Сестра Жанны Фриске Наталья показала квартиру певицы спустя почти пять лет после ее смерти. Внутри все осталось нетронутым.
Общество
Би-би-си нашла у сестры Мишустина недвижимость на 1 млрд рублей
Сестра премьер-министра России Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет недвижимостью, стоимость которой составляет 1 млрд рублей, пишет русская служба Би-би-си.
Общество
После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор
Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока-2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.
Политика
В Конституции зафиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам
Индексацию пенсий работающих пенсионеров закрепят в Основном законе страны, заявила на пленарном заседании Госдумы сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
Футбол
Агент Варга: По Соболеву есть предметный интерес со стороны клубов АПЛ
Спрашивали мое мнение о нем. Предметный интерес [со стороны клубов АПЛ] к нему есть.
Футбол
Ионов продлил контракт с ФК «Ростов»
Футболист Алексей Ионов продлил контракт с «Ростовом», сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Происшествия
Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области
Спорт
Россия впервые выиграла общий зачет зимней юношеской Олимпиады
Сборная России впервые в истории выиграла общекомандный зачет на зимних юношеских Олимпийских играх, которые завершились в Лозанне.
Происшествия
Следствие по делу об убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара завершено
В Нарьян-Маре на территории Ненецкого автономного округа завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в одном из городских детских садов.