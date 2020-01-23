Политика

Газета.RuГазета.RuТопилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР). Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.
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