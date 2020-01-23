Политика

Газета.RuГазета.RuТопилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР). Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.
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Биография нового председателя правления Пенсионного фонда Максима Топилина

ТАСС01:39

Пенсионный фонд, Росздравнадзор и ФМБА. Новые назначения Михаила Мишустина

Телеканал 360°вчера в 18:01

Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России

Известиявчера в 17:06

Топилин возглавил Пенсионный фонд России

Коммерсантъвчера в 17:34

Мишустин провел новые назначения в правительстве РФ

Российская газетавчера в 18:27

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

РБКвчера в 17:22

Топилин возглавил Пенсионный фонд России

РИА Новостивчера в 17:56
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Экономика

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Российская газета вчера в 10:31
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM вчера в 18:58
Происшествия

В центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах.
РИА Новости 01:01
Происшествия

Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
ТАСС вчера в 10:42
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пьяного 10-летнего мальчика в Саратове

Состояние десятилетнего мальчика, госпитализированного ранее в Саратове с признаками сильного алкогольного опьянения, оценивается как средней степени тяжести.
Известия 01:46
Гаджеты

Обновление кулера AMD Wraith Prism увеличило количество тепловых трубок

Одна из старших моделей, Wraith Prism, недавно претерпела эволюционные изменения, предложив при неизменных габаритах полуторакратное увеличение количества тепловых трубок.
3DNews вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Гаджеты

Bloomberg: Apple представит бюджетный iPhone в марте

Отмечается, что Face ID на бюджетном iPhone не будет. Последний бюджетный смартфон от Apple, iPhone SE, был выпущен еще в 2016 году.
Компания вчера в 06:45
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском вчера в 08:36
Общество

В Китае закроют выезд из города Ухань из-за вспышки коронавируса

Власти Китая 23 января введут временный запрет для жителей Уханя (центр провинции Хубэй) выезжать из города из-за вспышки нового типа коронавируса.
Росбалт вчера в 13:59
Общество

Сергей Цивилев рассказал о газификации кузбасских посёлков

Сергей Евгеньевич поделился, что в комментариях и личных сообщениях его регулярно просят газифицировать кузбасские посёлки.
Вести Кузбасс 01:46
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru вчера в 14:01
Шоу-бизнес

Никки Рид о романе с Павлом Прилучным: «Предлагала ему расписаться»

Последовала красивая love story, в ходе которой Никки Рид даже предлагала Павлу зарегистрировать отношения.
StarHit.ru вчера в 21:00
Происшествия

В Красноярском крае при пожаре погибла семья с ребёнком

В Шарыповском районе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства пожара, при котором погибла семья с маленьким ребёнком.
REGNUM 01:37
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия вчера в 12:36
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Гаджеты

Согласно утечке, Nintendo Switch Pro получит GPU NVIDIA Volta

Nintendo, по слухам, работает над новой версией консоли под условным названием Switch Pro.
Игромания.ру вчера в 14:46
Происшествия

Пенсионная реформа: Кто жирует на деньги, украденные у стариков

Думаю, не нужно говорить, что подобные случаи еще больше дискредитируют нынешнюю пенсионную систему в России, третий год подвергаемую жесточайшей критике из-за недавно проведенной реформы, повысившей возраст выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет у мужчин.
Свободная Пресса 00:03
Политика

Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.
ФАН вчера в 13:34
Происшествия

Завершено расследование дела о ДТП с участием Андрея Косилова

Коммерсантъ Челябинск 01:07
Экономика

ОАЭ сообщила правительству России о желании купить 49% FESCO

Находящаяся под контролем ОАЭ DP World сообщила правительству России о желании выкупить 49% транспортной группы FESCO, основным акционером которой является арестованный совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.
Компания 01:52
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже акций футбольного ЦСКА

Корпорация ВЭБ, владеющая 75% акций футбольного клуба ЦСКА, ведет переговоры о продаже части ценных бумаг "армейцев".
Газета.Ru 01:31
Общество

Министром культуры России стала Ольга Любимова

REGNUM 21 января в 12:19
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский вышли на новый мировой рекорд

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Глаце, российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили новый мировой рекорд.
Телеканал 360° вчера в 16:51
Происшествия

Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России

Вечером 22 января СМИ сообщили также, что с подозрением на заражение коронавирусом в Москву прилетел пассажир из Таиланда.
РБК вчера в 12:32
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК 21 января в 13:45
Шоу-бизнес

Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Вечерний курьер вчера в 11:47
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