Политика
Газета.RuТопилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР). Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.
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Пенсионный фонд, Росздравнадзор и ФМБА. Новые назначения Михаила Мишустина
Телеканал 360°вчера в 18:01
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Экономика
Минфин не планирует менять бюджетное правило
Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Происшествия
В центре Сиэтла произошла стрельба
В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах.
Происшествия
Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев
Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пьяного 10-летнего мальчика в Саратове
Состояние десятилетнего мальчика, госпитализированного ранее в Саратове с признаками сильного алкогольного опьянения, оценивается как средней степени тяжести.
Гаджеты
Обновление кулера AMD Wraith Prism увеличило количество тепловых трубок
Одна из старших моделей, Wraith Prism, недавно претерпела эволюционные изменения, предложив при неизменных габаритах полуторакратное увеличение количества тепловых трубок.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Гаджеты
Bloomberg: Apple представит бюджетный iPhone в марте
Отмечается, что Face ID на бюджетном iPhone не будет. Последний бюджетный смартфон от Apple, iPhone SE, был выпущен еще в 2016 году.
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Общество
В Китае закроют выезд из города Ухань из-за вспышки коронавируса
Власти Китая 23 января введут временный запрет для жителей Уханя (центр провинции Хубэй) выезжать из города из-за вспышки нового типа коронавируса.
Общество
Сергей Цивилев рассказал о газификации кузбасских посёлков
Сергей Евгеньевич поделился, что в комментариях и личных сообщениях его регулярно просят газифицировать кузбасские посёлки.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Шоу-бизнес
Никки Рид о романе с Павлом Прилучным: «Предлагала ему расписаться»
Последовала красивая love story, в ходе которой Никки Рид даже предлагала Павлу зарегистрировать отношения.
Происшествия
В Красноярском крае при пожаре погибла семья с ребёнком
В Шарыповском районе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства пожара, при котором погибла семья с маленьким ребёнком.
Хоккей
Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады
Политика
В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
Гаджеты
Согласно утечке, Nintendo Switch Pro получит GPU NVIDIA Volta
Nintendo, по слухам, работает над новой версией консоли под условным названием Switch Pro.
Происшествия
Пенсионная реформа: Кто жирует на деньги, украденные у стариков
Думаю, не нужно говорить, что подобные случаи еще больше дискредитируют нынешнюю пенсионную систему в России, третий год подвергаемую жесточайшей критике из-за недавно проведенной реформы, повысившей возраст выхода на пенсию с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет у мужчин.
Политика
Зеленский заявил о готовности прекратить войну в Донбассе «завтра»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву пока не удалось прекратить боевые действия в Донбассе, однако уверен, что война может закончиться «завтра», если этого захотят все стороны.
Происшествия
Завершено расследование дела о ДТП с участием Андрея Косилова
Экономика
ОАЭ сообщила правительству России о желании купить 49% FESCO
Находящаяся под контролем ОАЭ DP World сообщила правительству России о желании выкупить 49% транспортной группы FESCO, основным акционером которой является арестованный совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже акций футбольного ЦСКА
Корпорация ВЭБ, владеющая 75% акций футбольного клуба ЦСКА, ведет переговоры о продаже части ценных бумаг "армейцев".
Общество
Министром культуры России стала Ольга Любимова
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский вышли на новый мировой рекорд
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Глаце, российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили новый мировой рекорд.
Происшествия
Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России
Вечером 22 января СМИ сообщили также, что с подозрением на заражение коронавирусом в Москву прилетел пассажир из Таиланда.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.