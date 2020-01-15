Экономика
Российская газетаТопилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет. Так, предложения Владимира Путина, озвученные в послании, по маткапиталу будут стоить бюджету порядка ста миллиардов рублей.
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Политика
СК РФ возбудил дело по факту обстрела в Донбассе
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Политика
Владимир Путин предложил провести голосование граждан по ряду изменений в Конституцию России
Не исключено, что всенародное голосование по правкам в Конституцию состоится уже в этом году.
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Политика
Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России
Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.
Общество
Программа маткапитала будет продлена до 2026 года — Путин
Глава государства добавил, что программа маткапитала будет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года.
Экономика
Путин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл
В России запустят новый инвестиционный цикл.
Политика
Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию
В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
Общество
В России понизят пенсии в 2020 году
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что часть пенсионеров России должны быть готовы к сокращению пенсионных выплат в 2020 году.
Происшествия
В «Москве-Сити» захватили заложника
Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Технологии
Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров
Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Политика
Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике
Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.
Экономика
Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов
Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Политика
Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга
Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.
Здоровье
Медики обеспечат безопасность жуковчан во время крещенских купаний
Всего в Московской области во время Крещения будут задействованы 65 бригад скорой помощи.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Шоу-бизнес
Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Технологии
Microsoft сегодня прекращает поддержку Windows 7
С 14 января Microsoft заканчивает бесплатную поддержку Windows 7. Эта операционная система вышла в 2009 году.
Футбол
Андрей Червиченко: слухи об уходе Тедеско - попытка «расчехлить» Федуна на деньги
Напомним, что сегодня сообщалось о возможном уходе Тедеско из «Спартака» из-за разногласий с руководством клуба.
Армия и оружие
Офицер НАТО рассказал о панике после удара по базе США в Ираке
Военные из контингента стран НАТО в Ираке получили серьезный психологический шок во время иранской ракетной атаки на базу США в Ираке в ночь на 8 января.
Политика
В МИД назвали недостаточными действия Киева по Минским соглашениям
Шаги Украины по выполнению Минских соглашений пока недостаточны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Культура
Владимир Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Советский и российский композитор, народный артист РФ Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой.
Общество
Угрозой демографии назвал Путин низкие доходы россиян
Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в среду, отметил, что "низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России" — сообщает ИА KrasnodarMedia .
Игры
Вышел новый трейлер Resident Evil 3
В официальном канале опубликовали новый трейлер.