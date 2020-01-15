Экономика

Российская газетаРоссийская газетаТопилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет. Так, предложения Владимира Путина, озвученные в послании, по маткапиталу будут стоить бюджету порядка ста миллиардов рублей.
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