Экономика
Российская газетаТопилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и пособия на детей от трех до семи лет. Так, предложения Владимира Путина, озвученные в послании, по маткапиталу будут стоить бюджету порядка ста миллиардов рублей.
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МОСКВА, 15 января. / ТАСС/. Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.ТАСС05:56
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