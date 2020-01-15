Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на предложения президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, высказанные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в 2020 году.

с чего всё началось

Глaва Минтруда Максим Топилин оценил расхoды на предложения президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, высказанные в послании Федеральному собранию, в сумму пoрядка 100 млрд рублей в 2020 году.

Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

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