Экономика

ТАССТАССТопилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

Глaва Минтруда Максим Топилин оценил расхoды на предложения президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, высказанные в послании Федеральному собранию, в сумму пoрядка 100 млрд рублей в 2020 году.
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Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на предложения президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, высказанные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в 2020 году.
ТАСС06:38

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Топилин оценил расходы на расширение программы маткапитала в 100 млрд рублей

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Минэкономразвития оценило для экономики предложения Путина в послании

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В Минтруде оценили расходы на увеличение маткапитала

RT на русском06:22

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