Экономика

ТАССТАССТопилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

Глaва Минтруда Максим Топилин оценил расхoды на предложения президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, высказанные в послании Федеральному собранию, в сумму пoрядка 100 млрд рублей в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на предложения президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, высказанные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в 2020 году.
ТАСС06:38

Подробнее о событии

Топилин оценил расходы на расширение программы маткапитала в 100 млрд рублей

Коммерсантъ07:08

Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия

Российская газета06:56

Минтруд оценил в 100 млрд рублей инициативы Путина по маткапиталу

Национальная служба новостей06:19

Топилин оценил расходы на меры по маткапиталу и соцвыплатам

Известия06:34

В Минтруде оценили расходы на увеличение маткапитала

RT на русском06:22

Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

ТАСС06:38

Топилин оценил расходы бюджета на выплаты маткапитала на первого ребенка

РБК06:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество

Рэпер Гуф вызвал на бой дзюдоиста Носова

Pravda.Ru 10:09
Политика

Путин подписал указ об отставке правительства Медведева

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке второго правительства Дмитрия Медведева.
REGNUM 11:44
Хоккей

Премьер-министром РФ может стать сотрудник хоккейного клуба ЦСКА

Как известно, 53-летний функционер входит в наблюдательный совет московского хоккейного клуба ЦСКА.
ProstoProSport 11:48
Общество

Путин объявил о введении новых выплат за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию РФ, что с 1 января 2020 года вводятся ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Московский Комсомолец 04:20
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
Политика

Памфилова рассказала, когда могут быть приняты поправки в Конституцию

В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию.
Вести.Ru 10:44
Армия и оружие

Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Известия 08:19
Шоу-бизнес

Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Пятый канал 06:09
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru вчера в 07:46
Здоровье

В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей

В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей с неизлечимыми заболеваниями.
ДЕЛА.ru 03:04
Автоспорт

Десятый этап «Дакара» досрочно завершен из-за погодных условий

Организаторы ралли-марафона "Дакар" приняли решение досрочно остановить 10-й этап из-за плохих погодных условий.
Российская газета 04:49
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Происшествия

Хлопок газа в жилом доме в Уфе повредил четыре квартиры

В Уфе из-за хлопка газа в жилом доме получили повреждения четыре квартиры, сообщили РИА Новости в городской администрации.
РИА Новости 00:50
Здоровье

Беседа с министром здравоохранения: медсестра считает, что ее унизили и оскорбили

Саратовская медсестра Ирина Климентова представила свою версию разговора, который у нее сегодня состоялся с министром здравоохранения региона Натальей Мазиной.
Версия-Саратов 09:37
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Взгляд.ру вчера в 06:48
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Вести.Ru 07:36
Общество

Белоруссия урезала прокачку российской нефти

Белоруссия урезала поставки вдвое из-за ремонта участка «Мозырь-Брест-3», который продлится три дня — с 14-го по 17 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Гомельтранснефть Дружба».
Lenta.ru 11:53
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 06:59
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Автоспорт

Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»

Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
7 новостей 04:28
Энергетика

Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Известия 06:45
Политика

Правительство России во главе с премьер-министром ушло в отставку

Президент Медведев в 2012 году вернул пост Путину и стал премьером.
Эхо Москвы 10:03
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Общество

Гидрометцентр перечислил попавшие в зону аномального тепла регионы

По словам специалиста, в зоне аномального тепла окажутся все регионы Центральной России, Москва и Повольжье.
Профиль 06:14
Наука

Регулярный секс может задержать менопаузу

Судя по статистике, которую проанализировали британские ученые, ранняя менопауза чаще наступает у тех женщин, которые занимаются сексом один раз в месяц и реже.
Planet Today 06:53
Политика

Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко

Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Российская газета 10:25
Политика

Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

Российская газета 00:31
Общество

«Конкорд» отреагировал на идею Путина о бесплатном школьном питании

Предложение организовать бесплатное питание для учеников начальных классов во всех школах выдвинул в ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
РБК 12:09
Здоровье

Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы

Немецкий врач-онколог выделила и назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Ugpressa.ru вчера в 03:31
Происшествия

Жену экс-хоккеиста сборной России убил его старший сын

Прокуратура Ленинградской области и Следственный комитет России сообщили, что убийство жены экс-вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова совершил их старший сын.
Газета.Ru 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное