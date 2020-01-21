Политика

News.ruNews.ruТопилин покинет пост министра труда и соцзащиты

Кандидатом на пост нового главы Минтруда стал заместитель министра финансов Антон Котяков. Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания.
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с чего всё началось

Максим Топилин уйдет с поста министра труда и соцзащиты

Максим Топилин возглавляет министерство труда уже восемь лет — с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК09:10

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Топилин покинет пост министра труда и соцзащиты

News.ru09:31

Источник: министром труда и соцзащиты РФ станет Антон Котяков

БИЗНЕС Online09:43

Министру труда и соцзащиты найдут замену

Рамблер09:35

Максим Топилин не войдёт в состав нового правительства

Профиль09:52

Максим Топилин уйдет с поста министра труда и соцзащиты

ГЛАС.RU09:24

Министру труда и соцзащиты Топилину найдут замену

Lenta.ru09:18

Максим Топилин уйдет с поста министра труда и соцзащиты

РБК09:10
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:13, Ашберн
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Общество

В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Российская газета 07:15
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В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman

4-летнюю дочь актрисы Comedy Woman Марии Кравченко затравили хейтеры.
Вестник 04:15
Музыка

Русские священники покорили жюри французского «Голоса»

Gazeta.SPb вчера в 17:56
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.).
Коммерсантъ 05:23
Происшествия

В ДТП с грузовиком и скорой помощью в Марий Эл погибли три человека

РБК 05:10
Политика

Источники узнали, что Мишустин оставит Силуанова в новом правительстве

Несколько источников разных СМИ узнали, что Антон Силуанов в новом составе правительства сохранит только пост министра финансов, статус первого вице-премьера утратит.
Аргументы недели 05:12
Политика

Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом

Сообщения СМИ о российских "шпионах" в Давосе следует расценивать как журналистскую спекуляцию и очередной вброс, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов.
РИА Новости 09:35
Политика

Путин внес проект закона о поправке в Конституцию в Госдуму

Президент России Владимир Путин внес проект закона о поправке в Конституцию на рассмотрение Госдумы.
Телеканал 360° вчера в 08:24
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Политика

Варшава рекрутирует историков и рассчитывает на зятя Трампа

При канцелярии президента Польши создается команда из экспертов по коммуникациям и историков.
REGNUM 02:26
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
Кино

Фильмы Marvel, которые выйдут в 2020, 2021 и 2022 годах

Вечные 4 ноября 2020 г. Но, пожалуй, главной премьерой этого года от Marvel станет фильм о новой супергеройской команде, члены которой являются представителями расы сверхлюдей – бессмертных существ с могущественными способностями.
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Общество

IKEA снимет с продажи токсичные кружки

Шведская компания товаров для дома IKEA снимет с продажи кружки, которые были признаны токсичными.
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Здоровье

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости 07:51
Финансы

Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
Коммерсантъ 08:50
Авто

Неизвестный кроссовер Renault заметили в Барселоне

Новый кроссовер Renault, замеченный в Барселоне, имеет футуристичный дизайн.
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Происшествия

Влад Бахов знал, что скоро умрет

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Известия 09:44
Общество

Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
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Путин призвал не допускать местничества в работе Генпрокуратуры

Президент РФ Владимир Путин призвал не позволять местничеству проявляться в работе Генеральной прокуратуры РФ.
Life.ru 07:32
Общество

В Сбербанке рассказали о мощнейшей в истории DDOS-атаке

Сбербанк в начале 2020 года пережил самую мощную DDOS-атаку за всю историю кредитной организации.
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Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
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Кредитор Виталины отверг слухи о неадекватности Джигарханяна

На сайте судов общей юрисдикции города Москвы уже появилось сообщение, что ООО ПКФ «Орди» и Юрий Растегин подали в Кунцевский районный суд иски к Виталине «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору».
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Армия и оружие

В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР

Известно, что офицер был застрелен в Донецке вечером 20 января.
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Глава комитета Думы по СМИ перейдет в новое правительство

Глава думского комитета по информполитике, член «Справедливой России» Леонид Левин переходит из Думы в правительство Михаила Мишустина, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердил источник, знакомый с решениями по формированию нового кабмина, а также знакомый Левина.
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Королева Елизавета II забрала у Меган Маркл королевские украшения

Королева Елизавета II забрала у Меган Маркл королевские украшения после того, как герцогиня Сассекская отказалась от государственных привилегий.
Что происходит 06:21
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
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Тренер ответил на предложение поменять Туктамышевой гражданство

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