Политика
News.ruТопилин покинет пост министра труда и соцзащиты
Кандидатом на пост нового главы Минтруда стал заместитель министра финансов Антон Котяков. Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания.
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Максим Топилин возглавляет министерство труда уже восемь лет — с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.РБК09:10
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