Политика

News.ruNews.ruТопилин покинет пост министра труда и соцзащиты

Кандидатом на пост нового главы Минтруда стал заместитель министра финансов Антон Котяков. Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания.
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с чего всё началось

Максим Топилин уйдет с поста министра труда и соцзащиты

Максим Топилин возглавляет министерство труда уже восемь лет — с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК09:10

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Максим Топилин не войдёт в состав нового правительства

Профиль09:52

Министру труда и соцзащиты Топилину найдут замену

Lenta.ru09:18

Министру труда и соцзащиты найдут замену

Рамблер09:35

Топилин покинет пост министра труда и соцзащиты

News.ru09:31

Максим Топилин уйдет с поста министра труда и соцзащиты

ГЛАС.RU09:24

Источник: министром труда и соцзащиты РФ станет Антон Котяков

БИЗНЕС Online09:43

Максим Топилин уйдет с поста министра труда и соцзащиты

РБК09:10
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Политика

Госдума одобрила законопроект о введении должности зампреда Совбеза

Государственная дума одобрила законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности России.
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В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman

4-летнюю дочь актрисы Comedy Woman Марии Кравченко затравили хейтеры.
Вестник 04:15
Политика

Украинцы выступили за свободное использование русского языка

Русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным, заявили 75% опрошенных в ходе исследования, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Ильки Кучерива.
Взгляд.ру 07:39
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Общая сумма хищений составила почти 6,7 млрд руб. (191 млн 437 тыс. 536 руб. и не менее 6,5 млрд руб.).
Коммерсантъ 05:23
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском вчера в 04:27
Футбол

Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча

За первый тайм контрольного поединка с катарским «Аль-Увайнахом», форвард «Зенита» Александр Кокорин забил три мяча.
RT на русском 09:52
Политика

Максим Орешкин не войдет в новый состав правительства РФ

Нынешний министр экономического развития Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
Pravda.Ru 08:01
Здоровье

Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
РИА Новости 07:51
Наука

Ученые выявили новую причину инфарктов

Исследователи из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга объявили о том, что они выявили новую причину инфарктов миокарда.
РЕН ТВ 09:08
Политика

Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности

Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
ТАСС 07:52
Гаджеты

Камера складного Samsung Galaxy Z Flip будет хуже, чем в Galaxy S20

С одной стороны, есть Galaxy S20, а именно Galaxy S20 Ultra, который имеет в себе всё лучшее, что может предложить Samsung.
ITZine.ru 01:43
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова похвасталась на безымянном пальце кольцом с бриллиантом

Особое внимание публики привлек перстень с бриллиантом на пальце Бузовой. Кольцо хорошо можно рассмотреть на видео, которое снимал Манукян.
OAnews 03:36
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

РИА Новости вчера в 21:18
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru 19 января в 14:41
Политика

Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК 07:37
Политика

Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы

Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России в этом году к 9 мая, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
РИА Новости 06:20
Политика

Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ

Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 09:38
Энергетика

Белоруссия купила нефть в Норвегии

Росбалт вчера в 14:32
Происшествия

Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru вчера в 23:18
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Космос

Место зарождения магнитных бурь установлено специалистами

Мощная магнитная буря может обесточить целую страну, что приведет к огромным убыткам.
Южный Федеральный вчера в 19:04
Футбол

«Рубин» победил «Лехию» в первом матче под руководством Слуцкого

Казанцы в рамках учебно-тренировочного сбора встречались с «Лехией» и добились первой победы под руководством Леонида Слуцкого.
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Происшествия

Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле

В Перми из-за прорыва трубы отопления в гостинице погибли пять человек, сообщает РИА Новости. Шесть человек госпитализированы с ожогами.
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Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья

Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).
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В Кремле объяснили скорость работы над поправками в Конституцию

Говоря о роли рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, пресс-секретарь главы государства заявил, что наработки, безусловно, были, предложения были озвучены.
Российская газета 04:32
Кино

Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо

Голливудский актер Брэд Питт рассказал о необычном прозвище, которое ему дал партнер по фильму "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо.
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В разработке находится ещё один сериал по вселенной Warhammer 40 000

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