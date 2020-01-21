Максим Топилин возглавляет министерство труда уже восемь лет — с 2012 года, до этого он занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития.

с чего всё началось

Кандидатом на пост нового главы Минтруда стал заместитель министра финансов Антон Котяков. Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Политика Украинцы выступили за свободное использование русского языка Русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным, заявили 75% опрошенных в ходе исследования, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Ильки Кучерива.

Наука Ученые выявили новую причину инфарктов Исследователи из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга объявили о том, что они выявили новую причину инфарктов миокарда.

Политика Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Политика Российские десантные вертолетоносцы заложат ко Дню Победы Два универсальных десантных вертолетоносца будут заложены в России в этом году к 9 мая, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Политика Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.

Общество Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.