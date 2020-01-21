Политика

News.ruNews.ruТопилин покинет пост министра труда и соцзащиты

Кандидатом на пост нового главы Минтруда стал заместитель министра финансов Антон Котяков. Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Максим Топилин уйдет с поста министра труда и соцзащиты

РБК09:10

Министру труда и соцзащиты Топилину найдут замену

Lenta.ru09:18

Топилин покинет пост министра труда и соцзащиты

News.ru09:31

Максим Топилин уйдет с поста министра труда и соцзащиты

ГЛАС.RU09:24

Министру труда и соцзащиты найдут замену

Рамблер09:35

Максим Топилин покинет пост министра труда и соцзащиты

Профиль09:52

Топилин уходит с поста министра труда и соцзащиты

Свободная Пресса09:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:07, Ашберн
Политика

Мишустин перечислил главные задачи нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин проводит первое заседание правительства. Ранее был объявлен состав нового правительства.
Коммерсантъ 12:46
Политика

Названы некоторые изменения в Правительстве Михаила Мишустина

Ряд членов Правительства России лишатся своих должностей. Конкретные фамилии назвал РБК со ссылкой на собственные источники.
Махачкалинские известия 10:09
Политика

Лавров и Шойгу сохранили свои посты в новом правительстве

Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили посты министра иностранных дел и министра обороны в новом правительстве.
RT на русском 12:22
Политика

Первым заместителем премьер-министра станет Андрей Белоусов

Первым замом председателя правительства станет Андрей Белоусов.
Комсомольская правда 12:42
Здоровье

Какие лечебные травы помогут улучшить кровообращение в ногах

Хвощ помогает снизить уровень холестерина в крови, а также предотвратить атеросклероз и улучшить циркуляцию крови.
Волгоградская правда 02:40
Происшествия

Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех.
Lenta.ru 13:01
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:22
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой тайно женился на участнице шоу «Голос» Евгении Дравиной

Как стало известно представителям прессы, в конце 2019 года он соединил себя узами брака с 23-летней участницей 5-го сезона шоу «Голос» Евгенией Дравиной.
Вокруг ТВ 09:59
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM 04:31
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия 11:17
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
Футбол

Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
РИА Новости 10:33
Футбол

Чичарито перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси»

В сентябре прошлого года Чичарито перешёл из «Вест Хэма» в «Севилью».
Евро-футбол.ру 11:17
Космос

Аэродинамическая труба помогла разгадать тайну обратной закрутки «Гюйгенса»

Астрономы через пятнадцать лет после мягкой посадки зонда «Гюйгенс» на Титан смогли разобраться в причинах странной обратной закрутки аппарата во время спуска в атмосфере спутника.
N+1 10:05
Политика

Песков прокомментировал встречу Путина и Джонсона в Германии

Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 04:19
Общество

Число жертв шторма в Испании увеличилось до четырех

В Испании четыре человека стали жертвами непогоды: на восточное побережье страны обрушился шторм "Глория". Ранее сообщалось о трех погибших.
Вести.Ru вчера в 22:46
Политика

Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО

Московская газета 07:47
Футбол

Семак - о матче с «Аль-Увайнахом»: «Получилась хорошая тренировка»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Аль-Увайнахом".
Soccer.ru 13:01
Космос

В России предложили независимую от США систему полёта на Луну

Life.ru 01:23
Политика

Антон Котяков назначен на пост главы Минтруда и соцзащиты

Главой Министерства труда и социальной защиты в соответствии с приказом президента РФ назначен Антон Котяков.
Life.ru 13:02
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его сын поет на французском языке

Оказывается, мальчик не просто учит французский язык, но еще и умеет исполнять на нем различные музыкальные композиции под звуки фортепиано.
Летидор 04:00
Игры

Sony снизила цену на PlayStation 4

По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
The GEEK 03:47
Здоровье

В Тульской детской областной больнице открылся травмпункт

В Тульской детской областной больнице открылся травмпункт Он будет работать ежедневно, с 8.00 до 20.00.
MySLO.ru 12:47
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Футбол

РФС считает нелегитимными досрочные выборы Прядкина президентом РПЛ

Российский футбольный союз намерен признать досрочные выборы главы Российской премьер-лиги нелегитимными.
Спорт день за днем 11:47
Политика

Путин назначил министров МВД, иностранных дел, обороны и юстиции

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции, также назначили главу МЧС России, сообщается на сайте Кремля.
РИАМО 12:32
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Известия вчера в 19:55
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное