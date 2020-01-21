Политика
News.ruТопилин покинет пост министра труда и соцзащиты
Кандидатом на пост нового главы Минтруда стал заместитель министра финансов Антон Котяков. Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года. Госдума согласовала его кандидатуру во время заседания.
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Политика
Мишустин перечислил главные задачи нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит первое заседание правительства. Ранее был объявлен состав нового правительства.
Политика
Названы некоторые изменения в Правительстве Михаила Мишустина
Ряд членов Правительства России лишатся своих должностей. Конкретные фамилии назвал РБК со ссылкой на собственные источники.
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Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили посты министра иностранных дел и министра обороны в новом правительстве.
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Первым замом председателя правительства станет Андрей Белоусов.
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Какие лечебные травы помогут улучшить кровообращение в ногах
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Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Шоу-бизнес
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Как стало известно представителям прессы, в конце 2019 года он соединил себя узами брака с 23-летней участницей 5-го сезона шоу «Голос» Евгенией Дравиной.
Политика
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Общество
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Кино
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СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
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Футбол
Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
Футбол
Чичарито перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси»
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Космос
Аэродинамическая труба помогла разгадать тайну обратной закрутки «Гюйгенса»
Астрономы через пятнадцать лет после мягкой посадки зонда «Гюйгенс» на Титан смогли разобраться в причинах странной обратной закрутки аппарата во время спуска в атмосфере спутника.
Политика
Песков прокомментировал встречу Путина и Джонсона в Германии
Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Число жертв шторма в Испании увеличилось до четырех
В Испании четыре человека стали жертвами непогоды: на восточное побережье страны обрушился шторм "Глория". Ранее сообщалось о трех погибших.
Политика
Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО
Футбол
Семак - о матче с «Аль-Увайнахом»: «Получилась хорошая тренировка»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Аль-Увайнахом".
Политика
Антон Котяков назначен на пост главы Минтруда и соцзащиты
Главой Министерства труда и социальной защиты в соответствии с приказом президента РФ назначен Антон Котяков.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его сын поет на французском языке
Оказывается, мальчик не просто учит французский язык, но еще и умеет исполнять на нем различные музыкальные композиции под звуки фортепиано.
Игры
Sony снизила цену на PlayStation 4
По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
Здоровье
В Тульской детской областной больнице открылся травмпункт
В Тульской детской областной больнице открылся травмпункт Он будет работать ежедневно, с 8.00 до 20.00.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Футбол
РФС считает нелегитимными досрочные выборы Прядкина президентом РПЛ
Российский футбольный союз намерен признать досрочные выборы главы Российской премьер-лиги нелегитимными.
Политика
Путин назначил министров МВД, иностранных дел, обороны и юстиции
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции, также назначили главу МЧС России, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие