Экономика
ТАССТопилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 руб. "По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.", - добавил он.
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с чего всё началось
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАССвчера в 16:31
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BFM.ru вчера в 20:56
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Ведомости вчера в 16:47
Армия и оружие
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РИА Новости вчера в 19:18
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ
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Газета.Ru вчера в 12:13
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Путин выпил в Дагестане отставленную в сторону 20 лет назад рюмку
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Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
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Коммерсантъ вчера в 23:55
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В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля.
РИА Новости вчера в 13:05
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ФедералПресс 11 сентября в 17:50
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Экономика
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Игры
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В Тульской области приставы выволокли адвоката из суда
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РЕН ТВ 11 сентября в 08:04