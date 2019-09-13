Экономика

ТАССТАССТопилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 руб. "По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.", - добавил он.
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Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
ТАССвчера в 16:31

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Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

ТАССвчера в 16:31

Топилин: Увеличение МРОТ коснется 3,2 миллиона россиян

Российская газетавчера в 22:48

Топилин рассказал о повышении МРОТ: коснется 3,2 млн россиян

Московский Комсомолецвчера в 16:27

Топилин назвал требуемую сумму из бюджета РФ для повышения МРОТ

Известиявчера в 17:22

Минтруд оценил затраты на повышение МРОТ в 20,9 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 18:28

Глава Минтруда сообщил о затратах на повышение МРОТ

РБКвчера в 19:10

Топилин рассказал об изменении МРОТ в 2020 году

Газета.Ruвчера в 22:56
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Политика

Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Политика

Сноуден назвал условие для своего возвращения в США

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.
RT на русском вчера в 20:17
Общество

Меган Маркл представила коллекцию одежды

Запуском капсульной коллекции одежды Меган Маркл завершила свой декретный отпуск, который по факту закончился еще раньше - герцогиня Сассекская уже успела поработать приглашенным редактором британского Vogue.
Газета.Ru вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Наука

«Шнобелевские премии» вручили в США

Известия 00:00
Происшествия

Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

RT на русском вчера в 11:53
Политика

Суд ЕС ограничил «Газпрому» доступ к газопроводу Opal

Польша оспорила в суде ЕС расширение доступа "Газпрома" к Opal Газопровод Opal является продолжением Nord Stream на территории Германии и проходит вдоль западной границы Польши.
Право.ру 10 сентября в 07:30
Наука

Древнейшая в мире ДНК обнаружена в Грузии

Команда грузинских ученых и специалистов из научных центров Европы и США. утверждает, что извлекла древнейшую в мире ДНК из зубной эмали найденного в Дманиси носорога.
Росбалт вчера в 12:48
Происшествия

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

BFM.ru 10 сентября в 03:30
Кино

Джеки Чан отменил визит в Россию

Life.ru 10 сентября в 10:34
Политика

Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине

Администрация президент США Дональда Трампа разблокиравала $250 млн, которые планируется направить на военную помощь для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на членов комитета Сената США по ассигнованиям.
Ведомости вчера в 16:47
Армия и оружие

Лавров рассказал о завершении войны в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Труд" заявил, что война в Сирии "действительно закончилась".
РИА Новости вчера в 19:18
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия 11 сентября в 19:55
Политика

В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ

Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 12:13
Политика

Путин выпил в Дагестане отставленную в сторону 20 лет назад рюмку

Известия вчера в 08:12
Политика

Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество

ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Происшествия

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество

Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть

Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).
ФедералПресс 11 сентября в 17:50
Кино

Джокер Хоакина Феникса не встретится с Бэтменом Роберта Паттинсона

Тодд Филлипс рассказал журналистам, может ли его Джокер встретится с Бэтменом в предстоящем фильме Мэтта Ривза.
Культуромания 11 сентября в 02:39
Происшествия

Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео

Lenta.ru вчера в 09:42
Экономика

В правительство внесли план действий по стимулированию экономики

Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости 11 сентября в 06:29
Транспорт

ОАО РЖД запускает кольцевой поезд

ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ вчера в 12:33
Игры

Valve изменила алгоритм рекомендаций игр в Steam

Valve выпустила обновление для Steam, в котором изменила алгоритм рекомендаций игр.
CyberSport.ru вчера в 17:45
Космос

Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе

Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.
Хайтек+ вчера в 07:12
Происшествия

В Тульской области приставы выволокли адвоката из суда

Приставы силой выволокли адвоката Дмитрия Сотникова из здания Новомосковского городского суда Тульской области.
Дождь вчера в 15:17
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

MOS.news вчера в 08:39
Гаджеты

Xiaomi случайно опубликовала страницу Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4

В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.
Astera 11 сентября в 07:33
Политика

Захарова обвинила Болтона во вранье на тему разногласий с Трампом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытался обвинить Россию в распространении дезинформации, но сам скрывал от общественности свои разногласия с американским лидером.
РЕН ТВ 11 сентября в 08:04
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