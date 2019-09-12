Экономика
ТАССТопилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 руб. "По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.", - добавил он.
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с чего всё началось
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАССвчера в 16:31
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В свою очередь, евро в четверг на открытии стал дешевле на 12 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,97 рубля.
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РБК вчера в 20:39
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Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
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Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.
Вести.Ru вчера в 21:27
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Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что на днях неизвестный злонамеренно проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне, передает ТАСС.
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Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.
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Вести.Ru вчера в 07:00
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В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
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Экономика
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Rostov gazeta вчера в 09:17
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В христианской культуре считается, что именно в пятницу 13-ого Адам и Ева отведали запретный плод, в тот же день Каин убил своего брата Авеля.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 22:50