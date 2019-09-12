Экономика
ТАССТопилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 руб. "По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.", - добавил он.
Читать в источнике
Оценить79
с чего всё началось
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАССвчера в 16:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Шоу-бизнес
В Москве прооперировали Александра Розенбаума
МИР 24 10 сентября в 23:35
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
Кино
Стало известно, какой фильм стал самым провальным в истории Голливуда
Самым провальным фильмом в истории Голливуда признали приключенческий боевик Disney «Джон Картер».
Алтапресс вчера в 11:30
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
ТАСС вчера в 21:18
Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Общество
Названы зарплаты IT-специалистов в России
Средняя зарплата в Москве IT-специалистам за первые шесть месяцев 2019 года составила 61,6 тыс. рублей.
Известия 00:00
Армия и оружие
Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили
Известия вчера в 05:57
Происшествия
Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
РИА Новости вчера в 07:53
Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Naked Science 09 сентября в 08:02
Политика
Минюст США раскроет подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Министерство юстиции США раскроет юристам подозреваемого в деле 11 сентября, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 01:18
Здоровье
Работу стволовых клеток улучшит простая еда
Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
Соловей.Инфо вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей вчера в 13:23
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
Известия 00:56
Экономика
«Черноголовку» потянуло на сладкое
Компания стала владельцем кондитерской фабрики «Алтай» в Барнауле, некогда входившей в Nestle, мощностью около 25 тыс. тонн продукции в год.
Коммерсантъ вчера в 19:13
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Гаджеты
Роскачество протестировало новинки смартфонов
Роскачество и ICRT третий год подряд проводят масштабное исследование смартфонов. В осеннее исследование вошло 23 новых девайса.
Российская газета 01:00
Политика
Берни Сандерс заявил о необходимости наращивать давление на Мадуро
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки среди демократов, полагает, что Вашингтону следует наращивать давление на власти Венесуэлы в сотрудничестве с партнерами.
ТАСС вчера в 22:49
Политика
Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.
RT на русском вчера в 16:15
Армия и оружие
В Оренбург приедет Владимир Путин
По неофициальной информации, в Оренбуржье приедет Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ, президент РФ Владимир Путин.
Oren.ru 00:29
Здоровье
В Ростове 30 человек заразились лихорадкой Западного Нила
В Ростовской области медики зарегистрировали 72 случая заражения лихорадкой Западного Нила.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 07:46
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество
Росстат озвучил средний возраст россиян
За почти десять лет средний возраст соотечественника увеличился почти на полтора года, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Live24 вчера в 03:59
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Происшествия
Назван процент оправдывающих сестер Хачатурян россиян
Почти половина россиян (41 процент) оправдывают поступок сестер Хачатурян, убивших отца, который в течение многих лет издевался над ними.
Lenta.ru 01:02
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
Происшествия
Тягач снес пешеходный мост и перекрыл движение на трассе в Подмосковье
Тягач с цистерной въехал в опору надземного пешеходного перехода над трассой в Наро-Фоминском районе Московской области, что привело к обрушению конструкции, передает РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
REGNUM 00:44
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39