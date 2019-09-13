Экономика

ТАССТАССТопилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 руб. "По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.", - добавил он.
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Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
ТАССвчера в 16:31

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Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

ТАССвчера в 16:31

Топилин: Увеличение МРОТ коснется 3,2 миллиона россиян

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Известиявчера в 17:22

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Коммерсантъвчера в 18:28

Глава Минтруда сообщил о затратах на повышение МРОТ

РБКвчера в 19:10

Топилин рассказал об изменении МРОТ в 2020 году

Газета.Ruвчера в 22:56
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
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Сегодня состоялась премьера седана Bentley Flying Spur для российского рынка, однако приобрести автомобиль станет возможным уже в следующем году.
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Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

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Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
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Видео обрушения «Арены Омск» появилось в Сети

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News.ru вчера в 13:30
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«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru вчера в 01:17
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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

В Брестской области двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля.
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Valve выпустила обновление для Steam, в котором изменила алгоритм рекомендаций игр.
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Парламентарий предлагает дополнить УК РФ новой статьей 286.2 об ответственности за оскорбление, которое совершено должностным лицом, представителем власти и чиновником.
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РИА Новости 00:10
Армия и оружие

Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
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Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»

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В России вдвое снизили пошлины на легковые автомобили

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