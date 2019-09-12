Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

с чего всё началось

Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 руб. "По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.", - добавил он.

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