Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

с чего всё началось

С 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 тыс. 280 руб. В августе Минтруд России внес в правительство РФ законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 тыс. 130 руб. в месяц.

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