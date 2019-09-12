Экономика
ТАССТопилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
С 1 января 2019 года МРОТ составляет 11 тыс. 280 руб. В августе Минтруд России внес в правительство РФ законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 тыс. 130 руб. в месяц.
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с чего всё началось
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАСС16:31
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:39, Вашингтон
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