Экономика
ТАССТопилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 руб. "По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.", - добавил он.
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с чего всё началось
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАСС16:31
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:33, Вашингтон
Единоборства
Путин снова встретится с Нурмагомедовым
Российская газета 09:48
Экономика
Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ
Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.
ТАСС 12:50
Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Астрономы отмечают, что это первая из подобных экзопланет, в атмосфере которой обнаружены следы воды, что делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который будет детально исследовать состав ее атмосферы, и будущей космической обсерватории ARIEL, которая должна отправиться в космос в 2028 году.
N+1 вчера в 13:00
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК 20:39
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
Ведомости 13:34
Политика
В правительстве отметили невозможность отмены 8-часового рабочего дня
Вице-премьер и руководитель аппарата российского правительства Константин Чуйченко заявил, что невозможно отменить 8-часовой рабочий день.
Газета.Ru 21:12
Театры
«Горе от ума» откроет юбилейный сезон в драмтеатре Иркутска
Твой Иркутск 05:00
Космос
НАСА изменило план выходов астронавтов в открытый космос с борта МКС
Астронавты на Международной космической станции (МКС) выполнят пять выходов в открытый космос в сентябре-октябре, первоначальный график предусматривал два-три выхода, сообщили РИА Новости в НАСА.
РИА Новости 20:07
Футбол
Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны
Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.
Спорт-Экспресс 14:00
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru 20:56
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт снялись в фотосессии для Playboy
Кайли Дженнер снялась в очередной откровенной фотосессии — модель и ее возлюбленный Трэвис Скотт стали героями осеннего выпуска Playboy.
Salt Mag вчера в 09:30
Культура
Актеру Петру Мамонову провели операцию на сердце
Актер и музыкант Петр Мамонов 12 сентября успешно перенес операцию на сердце. Об этом РБК сообщила жена артиста Ольга Мамонова.
РБК 08:42
Финансы
ЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
РБК 09:02
Наука
Ученые разработали меняющую цвет «умную» кожу
Ученые разработали меняющую на солнце кожу. Разработка была создана после тщательного изучения механизма мимикрии кожи хамелеона.
Народные новости 20:29
Происшествия
Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены
ТАСС 09 сентября в 19:07
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году, заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.
РИА Новости 15:29
Наука
Исследование: самые мощные молнии возникают в странных местах и в необычное время года
Считается, что самые сильные грозы происходят летом в прибрежных районах — однако теперь исследователи выяснили, что суперболты чаще всего встречаются в открытом океане с ноября по февраль, вдали от мест, где чаще всего случаются молнии.
Хайтек 03:25
Шоу-бизнес
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе.
Пятый канал 06:31
Политика
Супрун заподозрила раздвоение личности у Зеленского
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у украинского лидера Владимира Зеленского раздвоение личности.
Газета.Ru 19:04
Футбол
Алексей Смертин вступился за школьника с прической «а-ля Ибрагимович»
Бывший футболист сборной России Алексей Смертин пригласил школьника из Сосновоборска Красноярского края Прохора Ильиных, который подвергся критике в школе за прическу в стиле форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» легендарного Златана Ибрагимовича, на матч ЦСКА — «Спартак» и встречу между сборными России и Шотландии.
Пятый канал 20:31
Космос
SpaceX снова испытает прототип звездолета Starship
Глава компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Твиттер сообщил о планах повторить испытания прототипа межпланетного космического корабля Starship.
Rusargument 08:51
Космос
Китай успешно запустил три спутника
Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
RT на русском 01:23
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 04:19
Авто
Заменой Mitsubishi Pajero может стать семиместный кроссовер
Похоже, Mitsubishi Pajero постигнет та же участь, что и Nissan Pathfinder, который еще семь лет назад превратился из сурового внедорожника в обычный кроссовер с «паркетной» трансмиссией.
Авторевю вчера в 08:08
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 20:44
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости 09 сентября в 23:54
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42