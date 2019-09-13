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с чего всё началось

Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 руб. "По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.", - добавил он.

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