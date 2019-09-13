Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

с чего всё началось

Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 руб. "По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.", - добавил он.

Политика Глава Бурятии прокомментировал прошедшую в Улан-Удэ акцию протеста Напомним, что пока в столице происходила стихийная акция протеста на площади Советов, глава республики находился по дороге в Санкт-Петербурге.

Политика В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня В России не планируется отменять восьмичасовой рабочий день в рамках процесса отмены нормативных актов советских времен.

Политика Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине. США выделили для этих целей 250 миллионов долларов, - сообщает Reuters.

Армия и оружие Лавров заявил об окончании войны в Сирии Война в Сирии подошла к концу, и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

Армия и оружие Американский грузовой робот стал противотанковым Американское подразделение компании QinetiQ разработала противотанковую версию своего грузового гусеничного робота Titan.

Технологии Проблемы с доступом к сайтам прогнозируют россиянам Проблемы у рядовых пользователей из-за дефицита IP-адресов могут возникнуть уже в конце сентября 2019 года.

Футбол Стало известно название нового турнира УЕФА Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".

Политика Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним Президент США Дональд Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним.

Политика Нидерланды отказались раскрывать статус Цемаха по делу MH17 Нидерландская прокуратура отказалась раскрывать статус освобожденного Украиной Владимира Цемаха, которого ранее считали свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.

Политика Трамп не назначит Помпео на должность помощника по нацбезопасности Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на должность помощника президента по национальной безопасности.

Происшествия Склад по производству упаковки горит в Биробиджане По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение складского помещения по производству упаковки на площади около 800 квадратных метров.

Экономика Глава ВТБ Костин предложил освободить бедных от налогов Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц.

Происшествия Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены Спасатели извлекли из трюма перевернувшегося у атлантического побережья штата Джорджия грузового судна Golden Ray последнего из остававшихся там членов экипажа.

Общество Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан» По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».

Здоровье В Турции россиянке принудительно сделали кесарево сечение Жительница Челябинска, отправившаяся с семьей на отдых в Турцию, оказалась в итоге в больнице, где врачи принудительно сделали ей кесарево сечение.

Политика В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине Как говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш обеспокоен планами Нетаньяху об установлении суверенитета Израиля над территориями на оккупированном Западном берегу Иордана.

Здоровье Работу стволовых клеток улучшит простая еда Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.

Авто «Электрический» автосалон: электрокары и гибриды захватили Франкфурт Крупнейшая мировая деловая газета The Wall Street Journal в своей статье от 11 сентября пишет, что одной из основных причин такого интереса к гибридам и электрокарам являются все более строгие экологические нормы, вводимые в Европе.

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Армия и оружие Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.

Хоккей Обрушение «Арены Омск» попало на видео В социальных сетях жители Омска выложили видео обрушения ледового дворца – «Арены Омск», где свои домашние матчи проводил «Авангард».