Экономика

ТАССТАССТопилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тысяч 130 руб. "По нашей оценке, расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.", - добавил он.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
ТАСС16:31

Подробнее о событии

Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

ТАСС16:31

Топилин рассказал о повышении МРОТ: коснется 3,2 млн россиян

Московский Комсомолец16:27

Топилин назвал требуемую сумму из бюджета РФ для повышения МРОТ

Известия17:22

Минтруд оценил затраты на повышение МРОТ в 20,9 млрд рублей

Коммерсантъ18:28

Глава Минтруда сообщил о затратах на повышение МРОТ

РБК19:10

Повышение МРОТ коснется более 3 миллионов россиян

РЕН ТВ18:24

Топилин рассказал о повышении МРОТ в 2020 году

Газета.Ru16:56
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
Шоу-бизнес

Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом

Bimru.ru 04:11
Политика

Глава Бурятии прокомментировал прошедшую в Улан-Удэ акцию протеста

Напомним, что пока в столице происходила стихийная акция протеста на площади Советов, глава республики находился по дороге в Санкт-Петербурге.
Байкал Медиа Консалтинг 10 сентября в 09:55
Политика

В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня

В России не планируется отменять восьмичасовой рабочий день в рамках процесса отмены нормативных актов советских времен.
РБК 20:16
Политика

Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине

Администрация Дональда Трампа возобновляет военную помощь Украине. США выделили для этих целей 250 миллионов долларов, - сообщает Reuters.
Эхо Москвы 13:32
Армия и оружие

Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Война в Сирии подошла к концу, и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
Известия 20:35
Армия и оружие

Американский грузовой робот стал противотанковым

Американское подразделение компании QinetiQ разработала противотанковую версию своего грузового гусеничного робота Titan.
N+1 вчера в 09:31
Технологии

Проблемы с доступом к сайтам прогнозируют россиянам

Проблемы у рядовых пользователей из-за дефицита IP-адресов могут возникнуть уже в конце сентября 2019 года.
News.ru 20:08
Футбол

Стало известно название нового турнира УЕФА

Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".
Online47.ru вчера в 19:27
Политика

Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним

Президент США Дональд Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним.
РИА Новости 18:29
Политика

Нидерланды отказались раскрывать статус Цемаха по делу MH17

Нидерландская прокуратура отказалась раскрывать статус освобожденного Украиной Владимира Цемаха, которого ранее считали свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:36
Кино

Джеки Чан отменил визит в Россию

Life.ru 10 сентября в 10:34
Общество

Нечисть идет в разгул: чего категорически нельзя делать в пятницу 13

Считается, что в пятницу 13-го числа всякая нечисть идет в разгул, обретая силу.
Московский Комсомолец 03:23
Политика

Трамп не назначит Помпео на должность помощника по нацбезопасности

Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на должность помощника президента по национальной безопасности.
Известия 19:37
Происшествия

Склад по производству упаковки горит в Биробиджане

По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение складского помещения по производству упаковки на площади около 800 квадратных метров.
Якутия 24 19:59
Экономика

Глава ВТБ Костин предложил освободить бедных от налогов

Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц.
Известия 13:19
Происшествия

Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены

Спасатели извлекли из трюма перевернувшегося у атлантического побережья штата Джорджия грузового судна Golden Ray последнего из остававшихся там членов экипажа.
ТАСС 09 сентября в 19:07
Общество

Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»

По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Здоровье

В Турции россиянке принудительно сделали кесарево сечение

Жительница Челябинска, отправившаяся с семьей на отдых в Турцию, оказалась в итоге в больнице, где врачи принудительно сделали ей кесарево сечение.
Ридус вчера в 11:58
Политика

В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине

Как говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш обеспокоен планами Нетаньяху об установлении суверенитета Израиля над территориями на оккупированном Западном берегу Иордана.
РИА Новости вчера в 18:23
Футбол

Арустамян анонсировал проведение матчей «Локомотива» на стадионе «Динамо»

РБК 04:18
Здоровье

Работу стволовых клеток улучшит простая еда

Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
Соловей.Инфо 05:15
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новости вчера в 22:12
Авто

«Электрический» автосалон: электрокары и гибриды захватили Франкфурт

Крупнейшая мировая деловая газета The Wall Street Journal в своей статье от 11 сентября пишет, что одной из основных причин такого интереса к гибридам и электрокарам являются все более строгие экологические нормы, вводимые в Европе.
Фонтанка.Ру вчера в 17:36
Футбол

Селихов будет прооперирован из-за травмы ахилла

РИА Новости 08:26
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Армия и оружие

Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США

В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 04:19
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Шоу-бизнес

В Москве прооперировали Александра Розенбаума

МИР 24 10 сентября в 23:35
Хоккей

Обрушение «Арены Омск» попало на видео

В социальных сетях жители Омска выложили видео обрушения ледового дворца – «Арены Омск», где свои домашние матчи проводил «Авангард».
ProstoProSport 13:24
Культура

Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова

Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное