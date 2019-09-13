Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

с чего всё началось

Изначально предполагалось, что повышение этого показателя произойдёт в 2021 году, однако было решено сделать это досрочно. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году коснётся 3,2 млн россиян, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Повышение МРОТ в 2020 году коснётся более трёх миллионов россиян

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