Экономика
RT на русскомТопилин: повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян
«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — цитирует министра ТАСС. По его словам, для данных целей потребуется выделить из бюджетных средств более 20 млрд рублей.
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с чего всё началось
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАССвчера в 16:31
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 09:52, Вашингтон
Политика
Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском вчера в 10:54
Происшествия
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
Суд установил, что во время обыска бывший на тот момент оперуполномоченным Петроградского районного отдела УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Илья Кирсанов вышел за пределы своих полномочий: надев на Игоря Саликова наручники и уложив его на пол, экс-офицер ФСБ нанес не менее двух ударов в область заднего прохода потерпевшего стволом карабина «Тигр».
Коммерсантъ 09:39
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о госпитализации актрисы. Об этом он в пятницу сообщил ТАСС.
ТАСС 08:25
Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор по просьбе ФСБ во втором квартале 2019 года потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org и SCRYPTmail LLC, которой принадлежит Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Газета.Ru 02:10
Шоу-бизнес
Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
Московский Комсомолец 07:51
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал 05:10
Кино
Фестиваль «Меридианы Тихого» стартовал на Дальнем Востоке
Во Владивостоке начался 17 Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого".
Радио Культура 07:28
Происшествия
Новосибирцы ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае
Толчки заметили жители и работники офисов на верхних этажах. Землетрясение было зафиксировано в Горном Алтае в 11.15 13 сентября.
Сибкрай.ru 01:42
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
Ведомости 05:31
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк ушел из шоу Навки
Фигурист Петр Чернышев принял решение покинуть ледовое шоу «Руслан и Людмила» после ухудшения состояния своей жены, актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга.
Рамблер 08:56
Космос
«Нефритовый заяц» впал в спячку на Луне на Праздник середины осени
Китайский Праздник середины осени достиг Луны. На отдых отправится даже луноход Yutu-2 – «Нефритовый заяц», сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 08:06
Армия и оружие
Противокорабельная ракета «Оникс» получит новые характеристики
"НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) планирует усовершенствовать сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс".
ТАСС 05:07
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Шоу-бизнес
Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом
Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
Bimru.ru вчера в 04:11
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Экономика
Латвийские шпроты не вернутся на российский рынок
Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш рассказал, что производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме.
Piter.tv 04:49
Политика
Путин, Эрдоган и Роухани обсудят ситуацию в Идлибе
РИА Новости 09:40
Политика
Opal назвала сроки ограничения доступа к газопроводу
Opal Gastransport ограничит доступ к транзитным мощностям своего газопровода в соответствии с решением суда Евросоюза с 14 сентября.
РБК 09:29
Политика
В ФАС предложили вернуть в России рекламу пива и вина
Глава контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин заявил, что необходимо ослабить запретные ограничения на рекламу пива и вина в России.
Газета.Ru 08:24
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Политика
Захарова высмеяла украинского журналиста за увиливание от ответа
Московский Комсомолец вчера в 18:39
Наука
Шнобелевскую премию вручили в США
Газета.Ru 00:57
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Космос
Впервые на потенциально обитаемой экзопланете обнаружена вода
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.
Ин-спейс.ру 11 сентября в 12:25