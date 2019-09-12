Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

с чего всё началось

«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — цитирует министра ТАСС. По его словам, для данных целей потребуется выделить из бюджетных средств более 20 млрд рублей.

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