Экономика
RT на русскомТопилин: повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян
«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — цитирует министра ТАСС. По его словам, для данных целей потребуется выделить из бюджетных средств более 20 млрд рублей.
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с чего всё началось
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАСС16:31
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