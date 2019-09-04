Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе, в ближайшие несколько лет вопрос не будет решен. Об этом заявил журналистам в среду министр труда и социальной защиты Максим Топилин на полях Восточного экономического форума.

с чего всё началось

Это 1967−1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить.

Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин. Такую точку зрения он высказал в беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума. По словам министра, подобный переход возможен в долгосрочной перспективе.

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