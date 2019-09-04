Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это всё достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967 — 1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива.