Экономика
Капитал страныТопилин рассказал о повышении зарплат в 2020 году
В 2020 году реальная заработная плата российских жителей повысится на 2,3%, а реально располагаемые доходы - на 1,5%. Об этом сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, ссылаясь на прогноз Министерства экономического развития.
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с чего всё началось
Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.Российская газета13 января в 19:00
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