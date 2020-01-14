Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.

с чего всё началось

В 2020 году реальная заработная плата российских жителей повысится на 2,3%, а реально располагаемые доходы - на 1,5%. Об этом сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, ссылаясь на прогноз Министерства экономического развития.

Топилин рассказал о повышении зарплат в 2020 году

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