Экономика

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Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По данным ведомства, рост составит 2,3%.
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Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
Российская газетавчера в 19:00

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Российская газета09:50

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАССвчера в 21:32

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

Газета.Ru08:36

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РБК04:00

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РИА Новости02:06

Глава Минтруда рассказал, насколько вырастут зарплаты в 2020 году

Вечерняя Москвавчера в 22:55

Топилин прогнозирует рост реальных зарплат в 2020 году

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