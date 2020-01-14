Экономика

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Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По данным ведомства, рост составит 2,3%.
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Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
Российская газетавчера в 19:00

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Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2020 году

Вечерняя Москва12:34

Главное - за кадром

Российская газета09:50

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

Газета.Ru08:36

Топилин прогнозирует рост реальных зарплат в 2020 году

Солидарность09:30

Глава Минтруда напомнил о размере роста зарплат в 2020 году

РБК04:00

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

РИА Новости02:06

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАССвчера в 21:32
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
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Общество

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Послание Путина покажут на больших городских экранах

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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В Иране арестованы причастные к крушению самолета МАУ

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Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
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Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

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Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве

Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar в Москве.
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Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов

Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки.
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Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
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Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
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Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по второму «делу ЮКОСа»

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Boeing резко снизил поставки коммерческих самолетов в 2019 году

Boeing снизил поставки коммерческих самолетов в 2019 году более чем вдвое по сравнению с 2018 годом — с 806 до 380 воздушных судов, следует из сообщения американской компании.
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