Экономика

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Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По данным ведомства, рост составит 2,3%.
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Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
Российская газета13 января в 19:00

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Стало известно, как вырастут реальные зарплаты россиян в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 00:55

Главное - за кадром

Российская газетавчера в 09:50

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

Газета.Ruвчера в 08:36

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

РИА Новостивчера в 02:06

Зарплаты в 2020-м вырастут, но работать придется больше

Комсомольская правдавчера в 17:04

Рост реальной зарплаты в 2020 году составит 2,3%

Life.ru13 января в 22:07

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАСС13 января в 21:32
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Индия приняла решение об участии в проекте освоения месторождений на Таймыре "Восток ойл".
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Рост интереса стран Европейского союза к развитию двусторонних отношений с Россией отметил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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Роспотребнадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа

Штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который был зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии, может проникнуть на территорию Россию.
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Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
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Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем

РИА Новости 02:21
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На Сахалине модернизируют медицинскую информационную систему

До конца января новые компоненты медицинской информационной системы будут протестированы на базе четырех медицинских учреждений — областного онкодиспансера, Сахалинской областной клинической больницы, городской поликлиники №4 Южно-Сахалинска и Корсаковской ЦРБ.
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Экономика

Нижегородцы получат льготные кредиты на строительство жилья

Льготные кредиты на строительство жилья и благоустройство домовладений на сельских территориях смогут получить нижегородцы в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

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В гараже воспитательницы детского сада нашли склад оружия

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Отец Меган Маркл выступит в суде против дочери

Письмо было опубликовано британским таблоидом Mail on Sunday и вызвало критику со стороны принца и его супруги.
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Общество

Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
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Ученые нашли слабое место живучих тихоходок

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Космос

Выйти за рамки: почему психологически мы не готовы покинуть нашу планету

Как пишет в статье для издания Fast Company журналист Джаред Линдзон, самый большой барьер для этого — в наших головах.
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Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing

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Владелец девелопера «Гранель» намерен купить сеть ТЦ «Парк Хаус»

Владелец девелоперской компании "Гранель" Ильшат Нигматуллин ведет переговоры о покупке у Atrium European Real Estate сети торговых центров "Парк Хаус", сообщил РБК.
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Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
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Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде споет Билли Айлиш

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Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая

Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
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Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

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В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
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Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
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Украинские аграрии провели митинг у дома Зеленского

Группа аграриев пришла к дому, где проживает президент Украины Владимир Зеленский, с требованием провести референдум относительно введения в стране рынка земли.
ТАСС 02:55
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