Экономика

ИзвестияИзвестияТопилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По данным ведомства, рост составит 2,3%.
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с чего всё началось

Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
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Глава Минтруда рассказал, насколько вырастут зарплаты в 2020 году

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Россиянам пообещали рост зарплат

Lenta.ru01:28

Реальные зарплаты россиян вырастут на 2,3% в 2020 году

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URA.Ruвчера в 22:36

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Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАССвчера в 21:32

Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Российская газетавчера в 19:00
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Общество

Тишковец призвал не опасаться холодной весны

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что опасаться холодной весны в 2020 году только потому, что зима оказалась аномально теплой, не стоит.
Вечерняя Москва вчера в 18:17
Происшествия

СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика, который получил ранение в голову и спустя полгода скончался, не приходя в сознание.
Российская газета 04:05
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Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.
Известия вчера в 22:30
Общество

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
РБК 04:06
Происшествия

Арестованы подозреваемые в нанесении удара по украинскому «Боингу»

В Иране арестованы предполагаемые виновники крушения украинского Boeing 737 в Тегеране 8 января.
Rusvesna.su 04:30
Фигурное катание

СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

RT на русском 12 января в 03:39
Шоу-бизнес

СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
РБК 03:15
Политика

Лавров обвинил НАТО в уничтожении ливийской государственности

В 2011 году НАТО уничтожило государственность Ливии, заявил на пресс-конференции с коллегой из Шри-Ланки глава МИД России Сергей Лавров.
РБК 03:27
Финансы

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Интерфакс 02:27
Политика

США внесли молдавского политика Плахотнюка в санкционный список

Экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк попал под санкции США.
Политическая Экспертиза 03:45
Здоровье

Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Липецкое время вчера в 09:42
Происшествия

В Перми экстренно приземлился самолёт из Красноярска

В Перми вынужденную посадку утром 14 января совершил лайнер, который следовал из Красноярска в Москву, сообщает издание «Коммерсантъ».
REGNUM 00:15
Шоу-бизнес

Мария Миронова показала младшего сына

Мария Миронова поделилась фотографией сыновей от разных браков.
StarHit.ru 12 января в 11:00
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru вчера в 12:31
Общество

Макаревич назвал мразями критиков Горбачева

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мразями» тех, кто недооценивает работу Михаила Горбачева на посту президента Советского Союза.
Взгляд.ру 01:54
Кино

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит оскароносный режиссер Спайк Ли. Событие состоится с 12 по 23 мая.
Piter.tv 03:46
Армия и оружие

Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

Актуальные Новости 00:54
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По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы

Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Российская газета вчера в 13:19
Футбол

«Барселона» объявила об отставке Вальверде

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Российская газета вчера в 17:44
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
Шоу-бизнес

Настя Каменских похвасталась аппетитными формами на мексиканском пляже

Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба.
Gazeta.SPb вчера в 16:48
Общество

Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы

Специалисты изучили данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 развитых и развивающихся странах.
News.ru вчера в 14:32
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:19
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Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК 00:06
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В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
РБК 02:51
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На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии

Как сообщил представитель народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
REGNUM 04:27
Экономика

Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Lenta.ru 00:45
Армия и оружие

Расчеты радиоэлектронной борьбы впервые заступили на дежурство в ВВО

РЕН ТВ вчера в 21:36
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru вчера в 19:53
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