Экономика

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Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По данным ведомства, рост составит 2,3%.
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Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
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Зарплаты в 2020-м вырастут, но работать придется больше

Комсомольская правдавчера в 17:04

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Россиянам пообещали рост зарплат

Lenta.ruвчера в 01:28

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Газета.Ruвчера в 08:36

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАСС13 января в 21:32
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РИА Новости вчера в 11:06
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Газета.Ru 01:11
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Lenta.ru 12 января в 18:01
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Газета.Ru 00:37
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