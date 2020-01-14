Экономика

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Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По данным ведомства, рост составит 2,3%.
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Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
Российская газета13 января в 19:00

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Зарплаты в 2020-м вырастут, но работать придется больше

Комсомольская правдавчера в 17:04

Главное - за кадром

Российская газетавчера в 09:50

Рост реальной зарплаты в 2020 году составит 2,3%

Life.ru13 января в 22:07

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

РИА Новостивчера в 02:06

Россиянам пообещали рост зарплат

Lenta.ruвчера в 01:28

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

Газета.Ruвчера в 08:36

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАСС13 января в 21:32
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Политика

Лавров прокомментировал ситуацию с соглашением о перемирии в Ливии

Россия не драматизирует ситуацию в связи с тем, что по итогам переговоров в Москве 13 января командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии и взял время для консультаций.
RT на русском 00:39
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Политика

Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране

Газета.Ru 01:11
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru вчера в 04:44
Происшествия

В порту Махачкалы загорелся иранский танкер

В Махачкалинском морском торговом порту загорелся иранский танкер, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 00:10
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

В Тюмени маршрутный микроавтобус «Газель» въехал в столб, в результате чего пострадали семь человек.
РБК 01:37
Армия и оружие

Пентагон признал, что Турция не поддается давлению по С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что в случае введения американских санкций из-за покупки Анкарой российских С-400, он может закрыть базу США Инджирлик.
Телеканал 360° вчера в 14:37
Общество

Меган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II.
Газета.Ru 00:57
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы

В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Lenta.ru 01:11
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru вчера в 14:36
Политика

Der Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись

Мир не обойдется без России, пишет немецкое СМИ после поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.
Газета.Ru 01:31
Футбол

Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Газета.Ru вчера в 20:28
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru вчера в 15:42
Общество

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Газета.Ru 00:37
Политика

Варшава поразила ветеранов отказом отмечать 75-летие освобождения

В мэрии напомнили: день освобождения Варшавы уже несколько лет назад - неофициальная дата.
РЕН ТВ вчера в 11:22
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК вчера в 05:25
Футбол

«Рубин» показал первую тренировку на сборах под руководством Слуцкого

Казанский «Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Леонида Слуцкого.
Матч ТВ 13 января в 15:37
Политика

Лавров объяснил отказ России от доллара агрессивной политикой США

Лавров заявил, что Вашингтон злоупотребляет тем, что доллар является мировой резервной валютой.
Lenta.ru 00:20
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО).
Lenta.ru 00:57
Энергетика

Казахстан проведет с Белоруссией переговоры о поставках нефти

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти, заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
Коммерсантъ 01:30
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета вчера в 08:28
Авто

Обновленный кроссовер Chevrolet Equinox рассекретили до премьеры

Накануне на сайте министерства промышленности Китая рассекретили первые официальные фотографии новинки.
Новые автомобили вчера в 03:54
Шоу-бизнес

Стеша Маликова похудела на восемь килограммов

Несмотря на новогодние праздники, полные кулинарных соблазнов, девушке удалось не только сохранить стройность, но и сбросить восемь килограммов.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия 13 января в 22:49
Экономика

Россия планирует ограничить экспорт зерна

Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:56
Единоборства

Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест

Советский спорт 00:11
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

RT на русском вчера в 23:24
Происшествия

Модель Ксению Пунтус подключили к аппарату ИВЛ

Модель Ксению Пунтус, выпавшую из окна дома в центре Москвы, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Росбалт 13 января в 10:00
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
РИА Новости 01:35
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