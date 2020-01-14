Экономика

Волга-КаспийВолга-КаспийМинтруд пообещал россиянам рост зарплат

Согласно прогнозам министерства труда, рост реальных зарплат в 2020 году составит 2,3%. В то же время реальные располагаемые денежные доходы россиян должны вырасти на 1,5%. По словам министра труда Максима Топилина, помимо роста доходов россиян ощутимо увеличатся зарплаты бюджетников: они будут соотноситься со среднемесячным доходом в регионе.
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Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
Российская газета13 января в 19:00

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Стало известно, как вырастут реальные зарплаты россиян в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 00:55

Главное - за кадром

Российская газетавчера в 09:50

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

Газета.Ruвчера в 08:36

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

РИА Новостивчера в 02:06

Зарплаты в 2020-м вырастут, но работать придется больше

Комсомольская правдавчера в 17:04

Рост реальной зарплаты в 2020 году составит 2,3%

Life.ru13 января в 22:07

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАСС13 января в 21:32
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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
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В Ленинградской области десятилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался затащить ее в машину.
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Политика

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Треть россиян устала от новогодних каникул

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Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
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Экономика

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Общество

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
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Экономика

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РЕН ТВ 00:10
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Культура

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Футбол

Семак рассказал, как проходят тренировки Кокорина и Малкома в Катаре

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что главный тренер Сергей Семак прокомментировал восстановление Александра Кокорина и Малкома.
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Гаджеты

ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

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Авто

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Стоит напомнить, что в декабре прошлого года появились сведения о том, что «АвтоВАЗ» приобрел у производителя из Соединенных Штатов General Motors долю совместного завода «GM-АвтоВАЗ», ответственного за сборку внедорожника Chevrolet Niva.
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По американской базе в Ираке нанесен новый ракетный удар

Ракетный удар был нанесен вечером 14 января по базе в Ираке, где дислоцируются военные США.
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На нефтехимическом заводе в Каталонии произошел мощный взрыв

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Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл

Напомним, что Лайф ведёт прямую трансляцию Послания президента РФ Федеральному собранию.
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Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing

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