Экономика
ИзвестияТопилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По данным ведомства, рост составит 2,3%.
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с чего всё началось
Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.Российская газетавчера в 19:00
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