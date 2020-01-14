Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.

с чего всё началось

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Происшествия Садальский пошутил про выпавшую из окна модель Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Общество Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика Путин попросил Кудрина взять под контроль исполнение нацпроектов Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина взять под контроль исполнение национальных проектов, назвав споры с Кабмином и экспертными сообществами в этом вопросе «естественными».

Хоккей Панарин и Овечкин вошли в тройку звезд игрового дня НХЛ Две шайбы Овечкина стали единственными за игру и решили ее исход - 2:0. Благодаря результативным действиям отечественный хоккеист оказался на 11-й строчке в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

Экономика Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.

Гаджеты Vivo покажет концептуальный смартфон на MWC 2020 Китайский технологический бренд Vivo заявил о намерении показать на MWC 2020 концептуальный смартфон APEX 2020.

Экономика В России может появиться налог на пенсионные накопления В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.