Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТопилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.
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Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
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