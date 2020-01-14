Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.

с чего всё началось

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента. При этом, отметил глава ведомства, реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5 процента.

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Политика Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров с представителями правительства национального согласия Ливия.

Спорт Мужская сборная России по гандболу пропустит третью Олимпиаду подряд Право сыграть на Олимпиаде в Пекине получает победитель чемпионата континента, а еще две сборные, лучшие из тех, кто ранее не квалифицировался на Игры, получат возможность выступить в квалификационных соревнованиях.

Общество Изменится система оплаты труда учителей Подчеркивается, что не все соблюдают эту формулу, введение единой системы должно изменить ситуацию и укоренить базовые гарантии на федеральном уровне.

Происшествия Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.

Шоу-бизнес Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

Политика Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива» Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Садальский пошутил про выпавшую из окна модель Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.

Общество Материнский капитал в Челябинской области вырастет Алексей Текслер призвал матерей рожать и сообщил об увеличении регионального материнского капитала: - Надо стимулировать семьи рожать вторых и третьих детей.

Политика Госдума открывает весеннюю сессию Сегодня, 14 января, Госдума проведет первое пленарное заседание, открывающее весеннюю сессию, сообщает ИА REGNUM.

Общество Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».

Наука Названы четыре типа старения организма Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета выявили четыре типа старения человеческого организма.

Кино Вышел новый трейлер «Черной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон Новый трейлер фильма «Черная Вдова» появился в Сети со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Премьера фильма запланирована на 1 мая 2020 года.