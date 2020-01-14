Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТопилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента. При этом, отметил глава ведомства, реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5 процента.
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с чего всё началось

Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
Российская газета13 января в 19:00

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Зарплаты в 2020-м вырастут, но работать придется больше

Комсомольская правда14 января в 17:04

Главное - за кадром

Российская газета14 января в 09:50

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАСС13 января в 21:32

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

РИА Новости14 января в 02:06

Стало известно, как вырастут реальные зарплаты россиян в 2020 году

Телеканал 360°14 января в 00:55

Рост реальной зарплаты в 2020 году составит 2,3%

Life.ru13 января в 22:07

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

Газета.Ru14 января в 08:36
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