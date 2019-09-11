Экономика

ТАССТАССТопилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов. Из федерального бюджета на эти цели выделяется порядка 7 млрд рублей, которые пойдут на обучение, на открытие собственного дела, на помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, пояснил министр.
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Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин

РИА Новости06:33

Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

ТАСС06:20

Топилин счел невозможным решение проблемы бедности «заваливанием деньгами»

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Топилин: Проблему бедности надо решать адресно

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Rambler News Service06:52

Избавление от бедности вливанием денег признали бесполезным

Lenta.ru10:01
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