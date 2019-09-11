Экономика
ТАССТопилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов. Из федерального бюджета на эти цели выделяется порядка 7 млрд рублей, которые пойдут на обучение, на открытие собственного дела, на помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, пояснил министр.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:30, Вашингтон
Здоровье
Кремлевский врач предупредил о последствиях штрафов для больниц
Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что Минздрав планирует предоставить Росздравнадзору возможность взыскания штрафов с больниц за несоответствующий стандартам уровень медобслуживания.
URA.Ru 03:20
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Политика
В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
Газета.Ru 08:22
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Экономика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru 08:35
Происшествия
В старинной башне СИЗО «Бутырка» нашли заключенных
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) нашла двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", передает ТАСС Как рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников, на территории находятся четыре старинные башни.
Газета.Ru 02:06
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Авто
Китайцы показали во Франкфурте конкурента Bugatti Chiron
Китайский автоконцерн FAW показал концепт нового гибридного суперкара Hongqi S9.
Автоновости дня 03:23
Здоровье
Эксперты назвали лучшие меры соцподдержки в регионах России
Специалисты ЭИСИ представили пятерку лучших социальных мер, предложенных главами российских регионов.
ФедералПресс 06:49
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
Грузовой самолет c автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG.
РИА Новости 07:13
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Политика
Студенты-иностранцы смогут оставаться в Британии на два года после учебы
Студенты-иностранцы получат возможность остаться в Великобритании в течение двух лет после окончания учебы, чтобы найти работу, объявило в среду британское правительство.
РИА Новости 06:37
Транспорт
В декабре между Москвой и Петербургом начнут курсировать «Ласточки»
С 8 декабря между Москвой и Петербургом начнут курсировать скоростные поезда "Ласточка", сообщает в среду пресс-служба РЖД.
DP.RU 08:03
Кино
Десятилетняя актриса покорила сердца в роли Жанны д’Арк
Роль Жанны д’Арк в байопике играет десятилетняя актриса Лиз Лепла-Прюдом. Игра юной артистки покорила сердца зрителей.
Культуромания 03:48
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Армия и оружие
ООН заподозрила коалицию США в военных преступлениях в Сирии
ООН заявила, что коалиция во главе с США в Сирии и проправительственные силы республики в ходе войны могли совершать военные преступления, сообщают СМИ со ссылкой на доклад организации.
Взгляд.ру 09:58
Политика
Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01