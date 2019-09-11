Экономика

ТАССТАССТопилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов. Из федерального бюджета на эти цели выделяется порядка 7 млрд рублей, которые пойдут на обучение, на открытие собственного дела, на помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, пояснил министр.
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Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин

РИА Новости06:33

Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

ТАСС06:20

Топилин счел невозможным решение проблемы бедности «заваливанием деньгами»

Взгляд.ру07:45

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Глава Минтруда счел неверной борьбу с бедностью методом «заливания денег»

РБК09:57

Топилин: Проблему бедности надо решать адресно

Российская газета08:00

Избавление от бедности вливанием денег признали бесполезным

Lenta.ru10:01
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Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма

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«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

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Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

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