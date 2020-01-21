Политика
Свободная ПрессаТопилин уходит с поста министра труда и соцзащиты
Исполняющий обязанности министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет состав нового правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. По его словам, место Топилина может занять заместитель министра финансов Антон Котяков.
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с чего всё началось
Кандидатом на пост главы Минтруда является заместитель министра финансов Антон Котяков, рассказал источник РБК, знакомый с ходом консультаций по формированию нового правительства. В пресс-службе Минтруда отказались от комментариев. Антон Котяков не ответил на звонок корреспондента РБК.РБК09:10
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Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
Экс-глава Интерпола приговорен к 13,5 годам тюрьмы
По решению суда средней ступени города Тяньцзинь экс-глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй был приговорен к 13,5 годам тюремного заключения, сообщает РИА Новости.
Космос
SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблем Crew Dragon с целью проверки надежности системы эвакуации экипажа на случай аварии.
Гаджеты
Xiaomi сделает бренд Poco самостоятельным
Китайский производитель гаджетов, Xiaomi, объявила о создании на базе своего суб-бренда Poco самостоятельного подразделения.
Политика
Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ»
Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
Технологии
«МегаФон» запускает виртуального оператора фиксированного интернета
Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (виртуальный оператор фиксированного интернета) при участии локальных интернет-провайдеров, он позволит оператору распространять тариф «Объединяй!» на новые регионы.
Кино
Машины для супергероев из вселенной Marvel
Особенно учитывая, что персонаж является супергероем в фильмах, а играющий его актер — суперзвездой в реальности.
Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Авто
Неизвестный кроссовер Renault заметили в Барселоне
Хоккей
Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке
Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
Футбол
Ларин: Пиняев снова увиделся с Сульшером, они с Матой его узнали, подошли
Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев вновь побывал в расположении «Манчестер Юнайтед».
Политика
США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ
Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.
Общество
Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Общество
Российский олигарх сравнил реформы Трампа и политику Центробанка РФ
Речь президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорит о превосходстве его политики над деятельностью российского Центробанка.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о новых ракетах ПРО для защиты Москвы
Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что в ближайшее время на вооружение поступят новые ракеты ПРО для защиты Москвы.
Общество
Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Политика
Сергей Кравцов стал министром просвещения
Кравцов начал работу в Министерстве образования Российской Федерации в 2002 году и вразные периоды возглавлял Департамент регионального развития и Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России.
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Политика
Пушков назвал украинских депутатов в ПАСЕ «политическими ротвейлерами»
Пушков заявил, что парламентарии проявляют себя как «политические ротвейлеры», которые всем уже «надоели».
Армия и оружие
На Украине представили первый разведывательный беспилотник
Государственный концерн "Укроборонпром" представил первый квадрокоптер отечественного производства для разведывательных операций, сообщила пресс-служба госконцерна.
Авто
Компания Kia сосредоточится на кроссоверах и электромобилях
К 2025 году компания KIA выпустит 11 новых моделей электромобилей и займет с ними минимум 6,6% мирового рынка.
Политика
Новое правительство России сформировано
21 января Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре Правительства страны и о назначениях.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Политика
В швейцарском Давосе открывается Международный экономический форум
Традиционно на площадке швейцарского делового форума работает «Русский дом».
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Общество
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Наука
Ученые назвали главную причину внезапного инфаркта
Космос
Создан генератор кислорода из лунной пыли
Специалисты Европейского центра космических исследований и технологий ESA разработали прототип кислородной фабрики, которая выделяет кислород из лунной пыли.