Кандидатом на пост главы Минтруда является заместитель министра финансов Антон Котяков, рассказал источник РБК, знакомый с ходом консультаций по формированию нового правительства. В пресс-службе Минтруда отказались от комментариев. Антон Котяков не ответил на звонок корреспондента РБК.

с чего всё началось

Исполняющий обязанности министра труда и соцзащиты Максим Топилин не войдет состав нового правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. По его словам, место Топилина может занять заместитель министра финансов Антон Котяков.

Топилин уходит с поста министра труда и соцзащиты

Политика Чайка покинет пост генпрокурора РФ Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.

Общество Экс-глава Интерпола приговорен к 13,5 годам тюрьмы По решению суда средней ступени города Тяньцзинь экс-глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй был приговорен к 13,5 годам тюремного заключения, сообщает РИА Новости.

Космос SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблем Crew Dragon с целью проверки надежности системы эвакуации экипажа на случай аварии.

Гаджеты Xiaomi сделает бренд Poco самостоятельным Китайский производитель гаджетов, Xiaomi, объявила о создании на базе своего суб-бренда Poco самостоятельного подразделения.

Политика Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ» Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.

Технологии «МегаФон» запускает виртуального оператора фиксированного интернета Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (виртуальный оператор фиксированного интернета) при участии локальных интернет-провайдеров, он позволит оператору распространять тариф «Объединяй!» на новые регионы.

Кино Машины для супергероев из вселенной Marvel Особенно учитывая, что персонаж является супергероем в фильмах, а играющий его актер — суперзвездой в реальности.

Политика США призвали КНР присоединиться к переговорам по ядерному оружию с РФ Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к трехсторонним переговорам по ядерному оружию с Россией, заявил во вторник, 21 января, постоянный представитель США при Конференции по разоружению посол Роберт Вуд.

Общество Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров "В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.

Футбол Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.

Общество Российский олигарх сравнил реформы Трампа и политику Центробанка РФ Речь президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорит о превосходстве его политики над деятельностью российского Центробанка.

Общество Cуд запретил в России приложение магазина iHerb Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).

Политика Сергей Кравцов стал министром просвещения Кравцов начал работу в Министерстве образования Российской Федерации в 2002 году и вразные периоды возглавлял Департамент регионального развития и Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России.

Авто Компания Kia сосредоточится на кроссоверах и электромобилях К 2025 году компания KIA выпустит 11 новых моделей электромобилей и займет с ними минимум 6,6% мирового рынка.

Политика Новое правительство России сформировано 21 января Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре Правительства страны и о назначениях.

Происшествия В Охотском море загорелся траулер Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.

Авто Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.

Общество Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.