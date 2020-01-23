Политика

RT на русскомRT на русскомМишустин назначил нового главу Пенсионного фонда

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Премьер-министр Михаил Мишустин продолжает назначения в правительство

Эхо Москвы18:04

Топилин назначен главой Пенсионного фонда России

РИА Новости17:56

Мишустин назначил Топилина председателем правления Пенсионного фонда

РБК17:22

Топилин возглавил Пенсионный фонд России

Коммерсантъ17:34

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

ТАСС17:19

Мишустин провёл ряд новых назначений в правительстве

RT на русском18:14

Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России

Известия17:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 18:31, Ашберн
Политика

Министр обороны Украины выступил против разведения сил в Донбассе

РИА Новости / Стрингер Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сделал заявление о том, что украинская сторона выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, так как это противоречит сути Минских соглашений.
РЕН ТВ 03:54
Экономика

Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом

Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Lenta.ru 08:33
Футбол

«Ювентус» разгромил «Рому» и вышел в полуфинал кубка Италии

«Ювентус» в рамках 1/16 кубка Италии по футболу с крупным счетом обыграл «Рому». Матч, который состоялся в Турине, завершился со счетом 3:1.
РБК 18:11
Кино

Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
Политика

Британский парламент одобрил законопроект о Brexit

В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:52
Экономика

Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности.
Российская газета 02:03
Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Народные новости 20 января в 22:10
Политика

Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа

Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента президента Дональда Трампа, следует из итогов голосования.
РИА Новости 02:01
Происшествия

На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
РИА Новости 14:57
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Происшествия

У экс-министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз

Обвиняемому в мошенничестве экс-министру Михаилу Абызову диагностировали острый невроз, соответствующие справки представлены стороной защиты, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста.
РИА Новости 07:29
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Интерфакс 17:55
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru 11:39
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Политика

Совет Федерации утвердил Краснова на посту генпрокурора РФ

BFM.ru 03:29
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 16:52
Финансы

Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%

В 2019 году внешний долг России увеличился на 5,9% и составил $481,5 млрд, следует из данных Центробанка.
Коммерсантъ вчера в 08:50
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Политика

Владимир Путин: Мединский продолжит работу в сфере культуры

Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский продолжит работу в данной сфере.
Вечерняя Москва 13:21
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль 11:28
Гаджеты

Bloomberg: Apple выпустит бюджетный смартфон в марте 2020 года

Американская корпорация Apple начнет сборку новой бюджетной модели iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.
Коммерсантъ 07:03
Гаджеты

Google придумала «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона

Компания Google придумала специальный «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона.
UfacityNews.ru 14:02
Спорт

WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории.
РИА Новости 14:01
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
RT на русском 13:49
Общество

Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Интерфакс 13:06
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Политика

Глава МВФ приветствовала премьера Украины на русском языке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала беседу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком на русском языке.
Народные новости 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное