Политика

Российская газетаРоссийская газетаТопилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение есть на сайте правительства РФ. Документ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

ТАССвчера в 17:19

Топилин возглавил Пенсионный фонд России

Коммерсантъвчера в 17:34

Мишустин провел новые назначения в правительстве РФ

Российская газетавчера в 18:27

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

РБКвчера в 17:22

Топилин возглавил Пенсионный фонд России

РИА Новостивчера в 17:56

Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда

RT на русскомвчера в 17:17

Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России

Известиявчера в 17:06
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Политика

РБК: Руководители главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку

После назначения нового Генерального прокуратура Игоря Краснова руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку.
URA.Ru вчера в 09:39
Общество

В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.
РИА Новости вчера в 13:25
Гаджеты

Huawei открыла в России продажи смартфона Huawei Y6s

Вечерний курьер вчера в 08:38
Политика

Путин прокомментировал будущее Мединского

Президент России Владимир Путин считает, что бывший министр культуры Владимир Мединский не останется без работы.
Московский Комсомолец вчера в 12:54
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости вчера в 18:44
Экономика

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН вчера в 07:44
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости вчера в 05:57
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета вчера в 11:23
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:15
Общество

Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»

Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
RT на русском вчера в 23:34
Происшествия

Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

RT на русском вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Общество

Новым министром культуры может стать Ольга Любимова

Министр культуры Владимир Мединский покинет свой пост, и не войдет в новый состав правительства Михаила Мишустина.
Культуромания 21 января в 08:27
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК вчера в 14:25
Общество

Орешкин поспорил с Браудером о будущем России

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе вступил в полемику с основателем британского фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером (находится в международном розыске по запросам российских властей) о будущем России.
РБК вчера в 12:19
Авто

Названа дата выхода серийной цифровой приборки для Lada Vesta

В настоящее время у покупателей Lada Vesta нет альтернативы в выборе панели приборов — все автомобили оснащены аналоговой приборной панелью, в то время когда большинство иномарок уже используют цифровые экраны.
SpeedMe вчера в 04:46
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru вчера в 09:51
Политика

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
ИА REX вчера в 08:30
Общество

Синоптики пообещали «розовый» февраль в России

Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Газета.Ru вчера в 21:39
Происшествия

В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц

В Бурятии в отношении воспитанника Галтайской коррекционной школы-интерната возбуждено два уголовных дела.
Российская газета вчера в 20:15
Армия и оружие

NI предупредил о смертоносности старых российских ракет

РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения об инциденте с участием самолета, тушившим пожары на юго-востоке страны.
Интерфакс вчера в 23:28
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru 21 января в 09:33
Игры

Разработчик DOOM Eternal: игра будет гораздо длиннее Doom 2016

Предстоящая игра DOOM Eternal будет вдвое длиннее своего предшественника 2016 года. Об этом 21 января сообщил журнал PC Gamer.
REGNUM 21 января в 14:06
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
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