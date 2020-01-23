Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России. Соответствующее распоряжение есть на сайте правительства РФ. Документ подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.

Политика Путин прокомментировал будущее Мединского Президент России Владимир Путин считает, что бывший министр культуры Владимир Мединский не останется без работы.

Политика Чубаров назвал дату марша на Крым Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Общество Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот» Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.

Общество Новым министром культуры может стать Ольга Любимова Министр культуры Владимир Мединский покинет свой пост, и не войдет в новый состав правительства Михаила Мишустина.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Общество Орешкин поспорил с Браудером о будущем России Бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе вступил в полемику с основателем британского фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером (находится в международном розыске по запросам российских властей) о будущем России.

Авто Названа дата выхода серийной цифровой приборки для Lada Vesta В настоящее время у покупателей Lada Vesta нет альтернативы в выборе панели приборов — все автомобили оснащены аналоговой приборной панелью, в то время когда большинство иномарок уже используют цифровые экраны.

Спорт WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.

Происшествия Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.